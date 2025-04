La compañía británica Lighthouse adquiere la española The Hotels Network

Barcelona, 16 abr (EFECOM).- La empresa británica Lighthouse, una plataforma comercial para la industria de viajes y la hostelería, ha adquirido la compañía catalana The Hotels Network, especializada en programas informáticos para la industria hotelera.

En un comunicado, Lighthouse ha destacado que The Hotels Network, que cuenta con unos 150 empleados, le aportará tecnología de márquetin impulsada por inteligencia artificial a su plataforma comercial.

"El equipo de The Hotels Network ha desarrollado una tecnología excepcional que ayuda a los hoteles a incrementar las reservas directas mediante marketing personalizado y optimización de la conversión", ha resaltado el consejero delegado de Lighthouse, Sean Fitzpatrick.

Fundada en 2015, The Hotels Network presta servicios a más de 20.000 hoteles en más de 100 países, incluyendo marcas reconocidas como Minor Hotels, One & Only Resorts, H World International y Preferred Hotels & Resorts.

Por su parte, Lighthouse sirve con su plataforma a unos 70.000 hoteles de 185 países y, con la integración de The Hotels Networks, incorporará inteligencia de precios, márquetin y distribución en su plataforma comercial. EFECOM