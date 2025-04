El PP afirma que Mazón no atendió dos llamadas de Pradas porque estaba al teléfono

València, 16 abr (EFE).- El portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Juanfran Pérez, ha indicado que las dos llamadas telefónicas en las que la exconsellera Salomé Pradas no pudo localizar al president de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la dana coincidieron con que este tenía la línea ocupada hablando con el secretario autonómico de Infraestructuras y con el secretario autonómico de Presidencia.

Pérez ha señalado este miércoles que la oposición ha mantenido que el president "estuvo incomunicado" todo el día de la dana y ahora ya "solo es media hora", y "se ha demostrado que era una mentira más", dentro de la intención de "generar un relato para disimular las carencias del Gobierno de España en la tragedia".

El dirigente popular ha indicado a los medios de comunicación que no va a caer en las "tretas de la izquierda", que por ejemplo "se inventan" el borrado de las imágenes de las cámaras del Palau de la Generalitat para "disimular la vergüenza que pasaron al ver que Pilar Bernabé decía la verdad ante un juez".

Ha indicado que en la izquierda intentan "escabullir la responsabilidad del Gobierno de España en una catástrofe que ha tenido trascendencia nacional", pero los populares no van a entrar en sus "trampas".

Pérez ha afirmado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no solo "no ha asumido responsabilidades políticas por la riada, sino que han encubierto a los responsables de dar explicaciones y eso es un hecho muy grave", y ha acusado a la delegada del Gobierno de no dejar hablar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

"Estoy convencido de que se van a producir muchos más hechos en el juzgado que van a mostrar la responsabilidad del Gobierno de España en esta tragedia", ha dicho el síndic del PP, quien ha insistido en que "hay una responsabilidad política por mentir, porque desde el primer minuto sabían que no había habido información del barranco del Poyo". EFE