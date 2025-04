Compromís lamenta que el Gobierno no pidiera a la UE ayuda de emergencia para la dana hasta el 8 de noviembre

El eurodiputado de Compromís Vicent Marzà ha lamentado hoy que el Gobierno de España no solicitará a la Unión Europea hasta el 8 de noviembre la ayuda de emergencia para la dana que arrasó gran parte de la provincia de Valencia el 22 de octubre del pasado año, y ha aclarado que el Ejecutivo central debe realizar esta reclamación a petición de la Generalitat Valenciana.

Así lo ha indicado Marzà ante los medios de comunicación en un desayuno que ha ofrecido para presentar la oficina permanente de atención a la ciudadanía que se ha abierto en Castelló y que servirá de enlace entre el Parlamento Europeo y los ciudadanos.

Marzà ha señalado que, a través de las acusaciones, ha puesto en conocimiento del juzgado que investiga la gestión de la dana todo lo que sabe al respecto y que iría a declarar como testigo si se lo pidese a jueza.

Así mismo, el eurudiputado ha criticado que nadie de la UE haya visto "in situ" los daños que provocó la dana. "Tan solo han venido diputados de mi gurpo parlamentario a los que invité, pero no han venido ni delegaciones de partidos ni la UE, y esto ha ocurrido porque la Generalitat Valenciana no les ha dicho vengan", ha señalado.

Al respecto, Marzà sí ha destacado que la presidenta del Parlamento Europeo mostró interés en venir cuando se produjo la catástrofe, aunque finalmente "la situación en que estaba todavía la provincia no garantizaba su seguridad".