Bordalás, sobre la sanción a Mbappé: "Cuando se para la imagen, parece más aparatoso"

Getafe (Madrid), 16 abr (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, habló este miércoles en rueda de prensa sobre la entrada de Kylian Mbappé al jugador del Espanyol Antonio Blanco y preguntado por si la sanción de un partido para el jugador del Real Madrid es justa, explicó que la intencionalidad es complicada de intuir cuando se ven las imágenes paradas.

El técnico del conjunto azulón, que precisamente se enfrentará al Espanyol este viernes, no quiso evaluar si la sanción a Mbappé es proporcionada, pero si reflexionó sobre la apariencia de la gravedad de las entradas cuando se ven imágenes sin movimiento.

"No suelo opinar en este aspecto y menos un jugador que no es nuestro. Vi el partido, la entrada es desproporcionada y la intencionalidad es la que cuenta muchas veces. Es un deporte de contacto que se juega a mucha velocidad y ritmo. A veces, pues en imágenes, cuando se para la imagen, parece mucho más grave y aparatoso de lo que es. No voy a dar mi opinión sobre si es poca o mucha su sanción", comentó. EFE