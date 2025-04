Turull tilda de crítica la relación con el Gobierno pero descarta una moción de confianza

Madrid, 15 abr (EFE).- El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha reconocido que la relación con el Gobierno es "crítica" aunque ha descartado presentar o apoyar una moción de censura, a la vez que se ha mostrado escéptico sobre la aprobación de los presupuestos del Estado. "No hay negociación", ha asegurado.

"El mediador nos pidió un poco más de tiempo y cuando acabe este tiempo vamos a hacer el balance. Por tanto, la valoración es crítica", ha respondido Turull en una entrevista en RTVE al ser preguntado por la relación de Junts y el Gobierno.

Ha insistido en que no le pueden dar un voto de confianza al PSOE porque no está cumpliendo con los términos del acuerdo de investidura. "Lo del catalán en Europa no está, la amnistía tampoco, si todo esto está pendiente, la desconfianza se va amplificando", ha afirmado.

Turull ha incidido en que si no se cumple ese acuerdo, Junts no va a seguir dando apoyo al Gobierno, que tendrá que decidir por convicción democrática si quiere seguir en el poder. "El PSOE es muy partidario del poder al precio que sea", ha criticado.

Preguntado en qué punto se encuentra la negociación de los presupuestos generales del Estado, ha contestado categórico: "No hay". Y ha recordado que el PSOE sabe perfectamente, "y se les ha dicho mil veces", que hasta que no se acredite la ejecución cien por cien de los vigentes o se compense mediante de algún modo no se van a sentar a negociar los siguientes.

"Lo veo complicado, pero no le digo el 25, también el 26, ellos sabrán qué hacen", ha advertido.

En cuanto a si una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, ayudaría a reconducir la situación, ha respondido que "dos personas que han hecho un acuerdo muy arriesgado, es bueno que se vean y lo debatan todo. No buscamos una foto, pero sería bueno que hablen uno mirando al otro".

Respecto a la comparecencia de este lunes del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en la Comisión del Congreso que investiga la denominada operación Cataluña, en la que apuntó a que líderes del 'procés' podrían tener dinero depositado en Andorra, le ha pedido que dé los nombres para así poder presentar una querella contra él.

"Sabíamos que vendría a reventar la comisión porque se sienten impunes", ha subrayado. EFE