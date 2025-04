'Querida mía', una novela epistolar con las cartas de mujeres desde 1936 a 1951

Fermín Cabanillas

Sevilla, 15 abr (EFE).- Hace más de 20 años que Paqui Maqueda (Sevilla, 1964), está peleando activamente por la memoria histórica, por las víctimas del franquismo en todos los sentidos, y una parte de esa lucha la realiza a través de la cultura, con la que ha dado un nuevo paso ahora contando la historia de cinco mujeres a través de sus cartas desde 1936 a 1951.

Se trata de ‘Querida mía’ (Libros de la herida), un libro en el que, con la difícil técnica de la novela epistolar, recoge las cartas de unas mujeres separadas por la guerra, mezclando su conocimiento personal de historias que han llegado a la actualidad con la licencia que da la novela a la autora para completar el relato, historias duras de quienes solo tenían un trozo de papel y un lápiz para ganar un poco de libertad.

La novela ha salido a la luz “tras un proceso complicado, pero era la única forma que había de contar el apoyo que tenían estas mujeres a la hora de relacionarse con las otras, y de saber de la vida de cada una de ellas”, porque en sus páginas se mezclan las cartas desde México, Toulouse y las prisiones de Málaga y la sevillana de Ranillas.

Ha sido casualidad, pero la cita de la escritora con EFE es un 14 de abril, para hablar de historias entremezcladas de mujeres como Esperanza, que da vida al triste caso real de muchas mujeres fusiladas nada más dar a la luz en la cárcel. “Le quería hacer un homenaje a mujeres como ella, a tantas a las que secuestraron a sus hijos nada más nacer y terminaron en el paredón” y Esperanza lo cuenta en una carta para que su historia no se olvide.

Paqui Maqueda ha llevado al libro a una mujer que conoció realmente hace más de 30 años, la encargada de un prostíbulo en La Alameda de Hércules en Sevilla, que le contó, entre otras cosas, que había sido la amante del general Queipo de Llano, una historia real que baja a lo terrenal a alguien que “era un dios para algunos, pero un diablo para mucha gente”.

“Yo era trabajadora social con mujeres prostituidas, y una señora mandó llamarme porque le gustaba como trabajaba con las mujeres. Era una 'madame', que me contó que había sido amante de Queipo de Llano”, dice, y la novela recoge el momento en que se conocieron ella y el general franquista, el que llamó a través de Radio Sevilla a violar a las mujeres republicanas mientras él tenía a su amante, que cuando Paqui la conoció ya tenía más de 85 años.

En la novela, el que fue causante directo de la muerte de más de 20.000 personas “aporta la tapadera que Reyes necesita para que las cartas lleguen a sus destinatarias”, algo que ha desarrollado la autora a partir de lo que le contó aquella mujer. “Aparte de un traidor, era una persona que no tenía moral, que se podía vender a cualquier postor, que no tenía empatía ninguna, y solo hay que ver las salvajadas que hizo”.

Algo que ella ha vivido en su familia en primera persona. La noche del 3 de noviembre de 2022, Paqui Maqueda era una de las pocas personas que estaba a las puertas de la basílica de La Macarena durante la exhumación de Queipo de Llano y su esposa, y a los gritos de “Viva Queipo” y las risas de algunas personas ante su presencia, ella respondió recitando en voz alta los nombres de sus familiares ajusticiados por el general o sus mandos intermedios.

"No me callé esa noche y no me he callado, porque creo que hay que señalar, hay que visibilizar, hay que señalar los crímenes y los responsables, y, por supuesto, hay que señalar las víctimas y hacerles un homenaje”, resume a la hora de contar qué le ha llevado a implicarse en esta novela y en su lucha diaria.

‘Querida mía’ es un nuevo paso de Paqui Maqueda en la defensa de los que se quedaron sin voz. Además, ha publicado el libro de artículos ‘En la silla del criminal' (2014), a partir de sus vivencias en Argentina durante la querella contra los crímenes del franquismo, y la novela ‘La cuerda’ (2019), basada en hechos reales y ambientada en la guerra civil española, además del relato ‘Azul oscuro’ (2003), en el que narra la represión sufrida por su familia tras el golpe de Estado de 1936. EFE

