PNV vuelve a reprochar al PSOE "los muchos, continuados y muy graves" retrasos en el TAV en Euskadi

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco y responsable de política institucional del EBB, Joseba Díez Antxustegi, ha vuelto a reprochar este martes al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez "los muchos, continuados y muy graves" retrasos en el TAV en Euskadi. Además, también ha criticado "la imposición" del macrocentro de refugiados en Vitoria-Gasteiz porque "no lo quieren en ninguna parte del Estado".

En una entrevista concedida a Radio Vitoria, recogida por Europa Press, Díez Antxustegi ha reiterado que el PNV hace dos semanas aprobó en su IX Asamblea General una ponencia en la que dejó "muy clara" su posición sobre el enlace de la Y vasca entre Euskadi y Navarra, de forma que mostraba abierto "a todas las posiciones y, una vez que estén concluidos los informes técnicos, medioambientales y económicos", decidir "cuál es la mejor opción" para toda Euskadi.

En este sentido, ha rechazado que puedan tener una posición diferente en Gipuzkoa o en Álava. "El PNV es uno, tiene una posición única", ha reiterado.

El dirigente jeltzale ha asegurado que "es importante" exigir al Gobierno del Estado, del PSOE, "que termine de una vez los informes". "No puede ser es que se esté retrasando esto de esta manera. Está teniendo muchos retrasos y muy continuados y muy graves, y yo creo que al PSOE hay que pedirle que, de una vez, se centre en la Alta Velocidad en Euskadi", ha incidido.

Joseba Díez Antxustegi ha recordado que está por concluir la conexión sur con Burgos y están pendientes los informes que determinarán si se va a conectar el TAV con Pamplona por Ezkio-Itsaso (Gipuzkoa) o por Vitoria-Gasteiz.

Asimismo, ha dicho que tendrán que decidir "si apuestan o no por el soterramiento" en la capital alavesa, y ha señalado que la alcaldesa, Maider Etxebarria (PSE-EE), "ha salido a defender al Gobierno de España en vez de defender a Vitoria-Gasteiz y el soterramiento".

"Cuando hablamos de la Alta Velocidad, la gente nos dice en la calle: ¿por qué no tenemos Alta Velocidad en Euskadi?. ¿Por qué hay pueblos de Zamora de 27 habitantes que tienen parada de alta velocidad en Vitoria-Gasteiz no la tenemos?", ha aseverado.

Preguntado sobre las palabras del Lehendakari que el pasado fin de semana, en una entrevista, se remitió al informe de 2018, que preveía el enlace por Ezkio bordeando Aralar, ha asegurado que la opinión de Imanol Pradales es la misma que la suya.

"Somos militantes del mismo partido, obedecemos a las mismas ponencias y la ponencia del partido es muy clara. Tenemos que esperar, que es lo que el propio Lehendakari dice, a lo que determinen los informes técnicos. En lo que estamos es en meter prisa al Gobierno del Estado, al PSOE para que concluya esos informes que determinen cómo vamos a conectar la Y vasca con Iruña. La posición es muy clara", ha manifestado.

"LA SALIDA DE TONO" DE ANDUEZA

Díez Antxustegi ha precisado que, en todo caso, la coalición de Gobierno PNV-PSE "funciona muy bien, independientemente de las salidas de tono que pueda tener alguno", en referencia al secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, que ayer "tuvo un día desafortunado, no tuvo su mejor día", al pretender "tirar de las orejas" al Lehendakari, al que recriminó haber ejercido como portavoz jeltzale en Gipuzkoa, al considerar que había optado por la conexión por Ezkio.

A su juicio, a Pradales "no se le puede reprochar ninguna salida de tono". "Es un auténtico señor, lo está demostrando durante toda la legislatura con respeto institucional. Llegó Eneko Andueza y tuvo una andanada, una salida de tono, para mí una falta de respeto institucional. Hablar de que le vas a dar un tirón de orejas al Lehendakari, me parece algo... bueno, no voy a decir inadmisible, pero me parece un error", ha manifestado.

El portavoz del PNV en el Parlamento cree que, pese a ello, la entente con los socialistas "funciona bien" y también en este tema están "coordinados". "Es cierto que el Partido Socialista está teniendo innumerables retrasos. Por culpa del PSOE en este momento y del PP anteriormente, no está la conexión con Burgos completada. Por culpa del PSOE en este momento y del PP anteriormente, no están completados los informes que dicen por dónde tiene que conectarse la Y Vasca con Pamplona; y por culpa del PSOE en este momento y del PP anteriormente, no tenemos el soterramiento en Vitoria-Gasteiz", ha manifestado.

Joseba Díez Antxustegi ha indicado que todos los avances que ha podido haber en el TAV "ha sido porque en algún momento determinado, o el PP o el PSOE, han necesitado los votos del PNV en Madrid". "Hemos tenido que estar rascando y exigiendo para que apuesten por la alta velocidad en Euskadi. Si para tapar eso, Andueza tiene que hacer salidas de tono o faltas de respeto institucional, será su problema, no es nuestra forma de hacer política", ha explicado.

SOTERRAMIENTO EN VITORIA-GASTEIZ

Sobre el soterramiento en Vitoria-Gasteiz, ha asegurado que el PNV no sólo lo espera, sino que lo reclama. "No podemos permitir en Vitoria-Gasteiz que nos tomen el pelo. Y el Gobierno del Estado, por momentos, puede parecer que nos ha tomado el pelo. Y aquí la gente se pregunta por el soterramiento, lo espera", ha mantenido.

Al respecto, se ha preguntado qué dice la alcaldesa. "¿Va a defender a los vitorianos, va a defender a Vitoria o va a defender al Gobierno del Estado?, ¿Va a defender a su partido o va a defender a sus votantes? Yo sí espero el soterramiento. No está, pero yo sí lo espero", ha subrayado.

CENTRO ARANA

Joseba Díez Antxustegi también ha apuntado que el PNV está en contra del centro internacional de refugiados de Arana en la capital alavesa, impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Por ello, ha dicho que le habría gustado que hubiera habido "más contactos con Madrid" sobre esta cuestión. "También es algo que creo que tenemos que reprocharles", ha remarcado.

Ha aseverado que el PNV está en contra del macrocentro, "que no responde al modelo vasco de acogida", porque habrá hasta 350 personas. "Euskadi es un país de acogida, solidario, que quiere acoger a las personas, pero acogerlas bien", ha mantenido.

Para Díez Antxustegi, en este centro "no se puede llevar adelante la atención individualizada" ni "trabajar bien itinerarios para integrar a esas personas en el mundo formativo y en el mundo laboral". "No puede ser es que el Gobierno del Estado, en este caso también del PSOE, imponga en Vitoria-Gasteiz un proyecto sin hablar con la Diputación, sin hablar con el Ayuntamiento", ha subrayado.

Además, ha apostillado que no conoce "a nadie" de la capital alavesa "que esté a favor". "La alcaldesa no sé si está de acuerdo porque le gusta o porque se lo ha dicho el PSOE que hay que implantarlo aquí. Es que es un proyecto que es malo para Vitoria-Gasteiz, porque no va a permitir la integración de estas personas", ha advertido.

En esta línea, ha reiterado que abogan por "la atención individualizada", por trabajar "de la mano de esos menores" migrantes "para que se puedan integrar", porque este centro, "no es bueno ni para Vitoria-Gasteiz ni para los propios menores". "No podemos permitir que esos centros que no quieren en ninguna parte del Estado, el PSOE nos los traiga a Vitoria", ha subrayado.

Por ello, ha pedido a Maider Etxebarria "responsabilidad y que defienda a Vitoria-Gasteiz". "Es que es un desastre, el Gobierno del Estado decidió que este centro lo iba a poner en Vitoria-Gasteiz porque en ninguna otra ciudad del Estado lo querían, y lo ha hecho de forma unilateral. Avanzan sin hablar con nadie, sin contactar ni trabajar de la mano de las instituciones locales. Nos enteramos casi hasta por la prensa de que esto se iba a producir. Esto es un desastre de gestión, y lo que mal empieza, mal acaba", ha alertado.