El presidente de la Federación de Patinaje niega acusaciones de abuso sexual: "Soy seco, no abrazo ni a mi mujer"

El presidente de la Federación de Patinaje ha negado este martes las acusaciones de abuso sexual por parte de tres extrabajadoras y ha atribuido las denuncias a "un complot por dinero urdido contra él".

El juicio contra el dirigente ha quedado este martes visto para sentencia en la Audiencia Provincial tras la declaración del investigado, que pidió declarar en último lugar y que ha negado haber proferido comentarios sexuales contra las denunciantes y las acusaciones de tocamientos.

En relación a los supuestos comentarios sexuales que se le atribuyen, a preguntas de la fiscal ha negado que determinados términos como "mamada" o "chochito" formen parte de su vocabulario.

En cuanto a los supuestos tocamientos, al tiempo que los ha negado se ha definido como una persona "seca" que ni siquiera abraza a su mujer cuando sale de casa. "Me presentan a una señora y le doy la mano, no le doy dos besos. Marco las distancias. Confianzas las justas", ha insistido.

El procesado ha respondido así a las acusaciones que este lunes durante la primera sesión vertieron contra él las extrabajadoras, que le atribuían tocamientos y comentarios sexuales. "Percibo que lo hacen simple y llanamente por dinero", ha concluido.

El hombre ha reivindicado su trayectoria de cuatro décadas al frente de la Federación de Patinaje con el aval de todos los clubes. "No me quiero poner medallas, pero tienen de mí un concepto extraordinario", ha afirmado, recordando que en el momento de tener conocimiento de las denuncias, convocó a la junta directiva para poner su cargo a disposición. "Me dijeron que ni hablar", ha asegurado.

A preguntas de la fiscal y del abogado de la acusación particular, el procesado ha reconocido que tras las denuncias, la Federación no actuó ni se puso en contacto con las extrabajadoras y lo ha hecho insistiendo en calificar las denuncias como un montaje. "Algo huele a podrido", ha añadido.

En relación a una de las denunciantes, que le acusaba de haberle dicho que se pusiera faldas cortas para poder pellizcarle el trasero, el hombre ha defendido que fue justo al contrario, que le tuvo que pedir en varias ocasiones, ya que acudía con ropa muy corta, que tenía vestirse de manera más adecuada para acudir a trabajar.

Sobre otra de las supuestas víctimas, que le acusó de tocamientos durante una competición, el procesado ha asegurado que el paso por detrás de una mesa y que supuestamente habría aprovechado para rozarla, estaba prohibido para la mayoría de personas.

La Fiscalía mantiene la petición de cinco años de cárcel al considera los hechos constitutivos de tres delitos de abuso sexual y solicita que el procesado indemnice a las tres víctimas con 2.000 euros a cada una.

En su informe final, la representante del Ministerio Público ha considerado acreditados los hechos criticando, además, que la Federación "no tuviera el valor de enfrentarse a su presidente".

La fiscal ha señalado que no se han presentado sospechas sobre el supuesto complot contra el procesado y ha insistido en que la jurisprudencia apunta a que las consideraciones de abuso sexual ya no se limitan únicamente a contactos con zonas del cuerpo como los pechos o los genitales, sino a cualquier caso. Además, ha apuntado a que en este caso, los contactos en ningún caso fueron consentidos.

Para la acusación particular, "en modo alguno el acusado puede seguir al frente de la Federación de Patinaje", que ha calificado como "el reino de taifas" del investigado.

La defensa, por su parte, reclama una sentencia absolutoria asegurando que de existir los contactos, en ningún caso son ni de entidad ni pueden considerarse como de carácter sexual.