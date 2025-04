Sindicatos del metal convocan una manifestación el 21 de abril en Cantabria

Santander, 14 abr (EFECOM).- Los sindicatos CCOO, UGT y USO han convocado una manifestación para el 21 de abril por "la obstinación de Pymetal -patronal del sector en Cantabria- por recortar derechos".

La nueva reunión para la negociación del convenio del metal celebrada este lunes en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales entre Pymetal y las federaciones de industria de CCOO, UGT y USO, "se ha cerrado en balde", según señalan en un comunicado las organizaciones sindicales.

"Pymetal sigue obstinada en su pretensión de eliminar el plus distancia, una de las líneas rojas de los sindicatos", han asegurado los sindicatos de este sector, que en Cantabria da empleo a unas 22.000 personas.

La manifestación recorrerá las calles de Santander a partir de las 18.00 horas, desde la Plaza de Numancia hasta los Jardines de Pereda.

CCOO, UGT y USO han subrayado que las negociaciones "no sólo están bloqueadas, sino que están peor que en la última reunión" y han recalcado que, "de seguir la patronal en su cerrazón, está claro que el único camino posible va a ser el enfrentamiento".

Los sindicatos han apuntado que están abiertos al diálogo pero consideran que "parece que Pymetal no ha aprendido la lección del último convenio y está empeñada en volver a tensar la cuerda".

"Si la negociación y el diálogo no son herramientas válidas para Pymetal, no dudaremos en ir al conflicto porque lo que está en juego son los derechos de las personas trabajadoras del sector y por eso no nos temblará el pulso a la hora de defender y luchar por esos derechos", han apostillado. EFECOM