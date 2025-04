Podemos acusa al Gobierno de lamebotas de Trump por el viaje del ministro Cuerpo a EE.UU.

Madrid, 14 abr (EFE).- El portavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha señalado este lunes que el viaje del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a Estados Unidos, "revela cómo el Gobierno de España continúa siendo el lamebotas de Estados Unidos, un vasallo y un súbdito del delincuente Donald Trump".

Fernández ha calificado a Trump de “delincuente que nos ha declarado la guerra comercial”, y ha añadido también que "no puede ser que España y Europa no tomen medidas contundentes y no le den a Estados Unidos donde más le duele, que son sus intereses económicos en este país".

"En lugar del viaje del ministro Cuerpo a Estados Unidos lo que deberíamos hacer es expulsar a los fondos buitre norteamericanos, expropiar las viviendas que tienen en este país y también expropiar las acciones que tienen en empresas estratégicas de este país", ha opinado.

"Y no ir a lamerle las botas, a postergarse y a ser un vasallo de un fascista delincuente que nos ha declarado una guerra comercial", ha añadido.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, viajará a Washington esta semana para reunirse con diversas autoridades, en el contexto de la guerra comercial marcada por la aprobación de aranceles por parte de este país.

Además, Fernández ha llamado a convertir la fuerza social del 'No a la Guerra' que se opuso a la guerra de Irak "en un movimiento social capaz de meter otra vez en el Gobierno a una izquierda valiente y no subordinada al PSOE".

“Con ese 'No a la Guerra' queremos unir a la izquierda y pasar del rearme a la paz”, y presionar al Gobierno. EFE