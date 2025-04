Patrick Peterson, ocho veces Pro Bowl, se retira después de 13 años de carrera

Redacción deportes, 14 abr (EFE).- Patrick Peterson, esquinero ocho veces Pro Bowl de 34 años, anunció este lunes su retirada de la NFL después de 13 temporadas de una carrera en la que brilló con los Arizona Cardinals, Minnesota Vikings y Pittsburgh Steelers.

"Todavía amo este deporte profundamente y todavía puedo jugar, pero no quiero hacerlo. Me lo estoy pasando bien ahora mismo disfrutando del tiempo con mi familia, jugando al golf con mis amigos y viajando", afirmó el defensivo profundo en su conferencia de prensa de despedida desde la sede de los Arizona Cardinals.

Peterson pisó por última vez un campo de juego en la temporada 2023 como jugador de los Steelers.

Sus años de mayor gloria los tuvo con los Cardinals, equipo que lo reclutó en el quinto puesto de la primera ronda del Draft 2011, con los que se convirtió en uno de los esquineros más eficientes de la liga.

En los 10 años que pasó en Arizona fue designado ocho veces Pro Bowl y nombrado tres veces All-Pro, lo que le permitió ser tomado en cuenta para ser parte del equipo de la década de 2010 del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.

"Estoy orgulloso de lo que logré como parte de los Arizona Cardinals, ocho Pro Bowls consecutivos, tres All-Pro equipo de la década de 2010. Mi carrera está aquí. Vive aquí. Así que, como dije, fue una decisión obvia para mí regresar a Arizona para retirarme como parte de este equipo donde todo comenzó", subrayó.

Una vez que el nacido en Pompano Beach, Florida, dejó a los Cardinals en 2020 jugó dos temporadas con los Vikings (2021-2022), para luego terminar su carrera en los Steelers.

En 13 campañas, Peterson acumuló 652 tackleadas, 36 intercepciones, 122 pases defendidos, dos balones sueltos forzados, 12 recuperados y seis anotaciones.

El jugador reconoció que fue determinante para esta decisión el que no logró encontrar equipo para la campaña 2024.

"Mi esposa y yo hablamos de esto desde que no me pudieron elegir el año pasado y estoy conforme con mi decisión. Esto es cosa de jóvenes. Ahora me ven estas canas y francamente, en mi posición, ya no me aceptan, pero puedo vivir con eso porque tuve una gran carrera de 13 años. No me arrepiento de nada", puntualizó.

Según Patrick Peterson, ahora buscará mantenerse ligado al fútbol americano como comentarista de televisión.

"Quiero ponerme detrás de la cámara y expresar mis ideas, mi opinión, poder ofrecerles a los aficionados y espectadores algo que quizá desconozcan del deporte", concluyó. EFE