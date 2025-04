EE. UU. fue el principal destino de las exportaciones farmacéuticas de la UE en 2024

Bruselas, 14 abr (EFECOM).- Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de productos médicos y farmacéuticos de la Unión Europea (UE) en 2024, con un 38,2 % del total (19.800 millones de euros), según informó este lunes la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

El segundo lugar lo ocupó Suiza con el 16,4 % del total (51.300 millones de euros) seguido por el Reino Unido, con un 5,8 % (18.200 millones de euros).

Tras la implementación el pasado 9 de abril por parte de la administración estadounidense de aranceles llamados "recíprocos" del 20 % a las importaciones de la Unión Europea (rebajadas la semana pasada al 10 % durante 90 días), se espera el anuncio de aranceles para los productos farmacéuticos que podrían rondar el 25 %.

"Queremos fabricar nuestros medicamentos en este país, y al imponer aranceles a las empresas que no están en este país vamos a fabricar nuestros medicamentos en Estados Unidos para que, en caso de guerra, o lo que sea, no dependamos de China ni de otros países", explicó este fin de semana el presidente de EE. UU ., Donald Trump, al hablar con medios a bordo del Air Force One, el avión presidencial estadounidense, en tránsito a Washington desde Florida.

Estados Unidos también fue el principal origen de las importaciones de productos de este tipo en la Unión Europea, con un 38,3 % del total (45.900 millones de euros), según Eurostat.

Estuvo seguido por Suiza, que obtuvo un 32,6 % del total (39.100 millones de euros) y el Reino Unido, con un 7,3 % ( 8.700 millones de euros).

Por otra parte, las exportaciones de productos medicinales y farmacéuticos de la Unión aumentaron un 13,5 % en comparación con el año 2023 y alcanzaron los 313.400 millones de euros.

Las importaciones registraron un aumento del 0,5 % y alcanzaron los 119.700 millones de euros.

El superávit comercial de la UE en productos medicinales y farmacéuticos alcanzó 193.600 millones de euros en 2024, un "récord histórico", según el ejecutivo comunitario.

Los principales países exportadores en este sector fueron Alemania (67.900 millones de euros), seguida de Irlanda (56.600 millones de euros) y Bélgica (41.400 millones de euros).

Por su parte, los mayores importadores fueron Alemania (23.000 millones de euros), Bélgica (21.300 millones de euros) y los Países Bajos (14.700 millones de euros). EFECOMs