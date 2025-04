Bernabé, tras casi siete horas de declaración ante la jueza de la dana: "Ha quedado claro que solo hay un mando único"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha manifestado a los medios de comunicación, tras su declaración durante casi siete horas "intensas" ante la jueza de la dana, que ha concluido pasadas las 16.30 horas, que "ha quedado evidente, que solo hay un mando único, que es de la Generalitat y desde luego en la sala todo el mundo lo tenía claro" y que el Cecopi se convocó tarde: "Si se hubiera celebrado antes probablemente hubiesen cambiado muchísimas cosas".

Bernabé ha declarado este lunes, en calidad de testigo, en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), que investiga la gestión de la catastrófica dana del pasado 29 de octubre.

A su salida del órgano judicial ha manifestado a los periodistas que ha sido "una declaración larga e intensa" en la que ha respondido a las preguntas que le han hecho todas las partes, en las que ha declarado ante la jueza lo que ha venido diciendo en los últimos prácticamente seis meses. Asimismo, ha mostrado a la juez un registro con 240 llamadas y mensajes.

Al respecto, ha insistido en que a las 12:20 la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) lanzó un aviso del nivel de caudal en el barranco del Poyo y la Generalitat activó la alerta hidrográfica al nivel 0, lo que "conlleva unas obligaciones por parte de la Generalitat que es que tiene que, con sus medios o con los medios que pida, vigilar los cauces y los barrancos como manda el plan de inundaciones".

"Y esa alerta no se desactivó en ningún momento", ha remarcado Bernabé, que ha criticado que a pesar de la ley establece que "la Generalitat Valenciana tiene la obligación de vigilar los barrancos luego hemos sabido que a las 15.00 horas los mandaron a su casa". "En el Cecopi no se hizo ninguna referencia ni de las llamadas al 112 ni de cómo estaban los barrancos que desde la alerta hidrológica decretada a las 12.20 debería haber vigilado la Generalitat", ha apuntado.

En esta línea, ha recalcado que ha quedado claro que el Cecopi "se celebró tarde y que si se hubiera celebrado como mínimo esa misma mañana, tras haberse decretado el aviso rojo, probablemente hubiesen cambiado muchísimas cosas".

FALTA DE ANTICIPACIÓN

"Esta es una cuestión capital en este en este proceso y es que si se hubiese anticipado como debían quienes debían proteger la vida de los valencianos y las valencianas en sus competencias que, es la Generalitat Valenciana, pues probablemente hubiese cambiado muchísimo", ha subrayado. Asimismo, ha explicado plan de inundaciones conlleva crear unos comités de seguimiento dentro del Cecopi y que "no se constituyeron formalmente".

Por otro lado, ha explicado que llamó a la alcaldesa de Paiporta y que durante la reunión del Cecopi insistió durante muchas veces en la situación de esta población y "en una de las ocasiones la consellera de Justicia e Interior Salome Pradas hizo referencia, a que eso que yo estaba relatando de Paiporta estaba pasando en más municipios". "Esa fue una de las frases que me dijo y desde luego", ha señalado.

Por otro lado, ha comentado el president Mazón le llamó desde otro teléfono que yo conocía por audio de WhatsApp -- no le aparece en el registro de llamadas porque no tenía guardado ese número, pero fue después de enviarse el mensaje de alerta Es alert a las 20.11 horas-- y le dijo que "efectivamente no le funcionaba el teléfono" y le pidió que le trasladara a la entonces vicepresidenta tercera Teresa Ribera que "efectivamente no había estado operativo el móvil". Asimismo, le señaló que "continuaban en comunicación y en contacto para cualquier cosa que necesitara la dirección de la emergencia por parte del Gobierno de España".