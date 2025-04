Vicente Moreno: “Nos acercamos a ese objetivo”

Pamplona, 13 abr (EFE).- El entrenador de Osasuna, Vicente Moreno afirmó que su equipo se acerca “a ese objetivo” con el 2-1 ante el Girona en el que volvieron a ganar 9 jornadas después.

“Supone tranquilidad. La llevábamos buscando mucho tiempo y hoy te da esa calma de por fin conseguir esos tres puntos, en casa y con nuestra gente. Somos una familia y sufrimos todos cuando los resultados no son los deseados”, valoró Moreno el momento de su equipo venciendo 9 jornadas después.

El técnico rojillo volvió a respirar: “Cuando no ganas vamos con algo de lastre. El fútbol no da respiro y los partidos son difíciles o más difíciles. Era importante ganar el partido de hoy, pero no sé si es inflexión, sino que ahora pasa a serlo la cita de Valladolid”.

“Lo tenía entre ceja y ceja. Budimir no es dudoso. Es importante para nosotros y lo va a seguir siendo. Le agradezco el gesto que ha tenido”, comentó sobre el gol que le dedicó el balcánico.

Incidió con el croata: “Lo conozco bastante. Hay alguna parte que de alguna manera él también me quiere ayudar. El tener un gesto de manera pública es algo muy personal y suyo que no hace falta. Es una persona a la que valoro y aprecio”. EFE

le/jl