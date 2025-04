Un restaurante de Santander se lleva el Campanu de Cantabria 2025 por 7.100 euros

Arce (Cantabria), 13 abr (EFE).- El Bar del Puerto, de Santander, se ha llevado el 'Campanu 2025' de Cantabria este domingo por 7.100 euros en una subasta en la que han participado siete restaurantes cántabros.

En esta cuarta edición de la subasta del 'Campanu', el primer salmón pescado en los ríos cántabros cada año, la puja arrancó en 2.000 euros aportados por la organización de la subasta, que se ha celebrado en el restaurante el Nuevo Molino.

Los restaurantes participantes fueron los Santanderinos Olivia, Miramar y el ganador, el Bar del puerto; los torrelaveguenses la Casuca del Gorbea y Nolula, el restaurante El Tinglao, de Cudón y el Pez Globo, de Suances.

La pescadora del Campanu cántabro de 2025 ha sido una mujer, Nekane Arias, la primera de la historia en conseguirlo, y lo pescó este sábado en torno a las 8.45 horas tras 15 minutos intentando sacar el pez, según ha explicado en declaraciones a los medios.

"La verdad que no me lo esperaba, estoy muy contenta. No me había imaginado ningún precio, la verdad", ha expresado la pescadora, y ha asegurado que el dinero obtenido lo repartirá entre los seis miembros de su cuadrilla porque considera este logro un "triunfo del equipo".

El dueño de El Bar del Puerto, Antonio Nuñez, ha participado en la puja de forma anónima con un representante porque "estaba trabajando y no iba a llegar", pero pudo alcanza el final de la puja y al ganar el Campanu reveló de qué restaurante venía.

Nuñez ha expresado que su restaurante participa en la subasta "por tradición", pues se han llevado el Campanu en diversas ocasiones, la última en 2023, y que "ahora que su padre no está", se presenta a esta edición con "mucho cariño".

El dueño del Bar el Puerto ha explicado que tenía pensado pujar hasta 8.000 euros y que venderá la ración de salmón a unos 200 euros, por lo que "no recuperará todo".

El Campanu de 2025 ha pesado 5,38 kilos, dos menos que el de 2024, y ha medido 82 centímetros de longitud y 39 de circunferencia. El año pasado el salmón se vendió por 8.400 euros.

Además de la subasta ha tenido lugar el reconocimiento del pescador veterano Ángel Fernández, que ha pescado el Campanu seis veces a lo largo de su carrera, dos de ellas las dos primeras de España.

Los pescadores cántabros han sido hoy más afortunados que los asturianos, ya que la temporada de pesca del salmón en Asturias ha comenzado este domingo sin que ninguno de los cientos de pescadores -hay más de 4.000 licencias- que se acercaron a las riberas de los ríos lograra capturar el 'campanu', que este año se ha iniciado con un día con cielos encapotados y el caudal más alto de lo habitual.

1012219

egg/lcj/pddp

(foto)