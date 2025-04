Trillo duda que el TC tenga la "desfachatez" de amnistiar a Puigdemont pero avisa que si lo hace el Supremo irá al TJUE

El jurista Federico Trillo, ex presidente del Congreso y ex ministro de Defensa, considera que no cabe que el Tribunal Constitucional pueda conceder la amnistía al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont porque "estaría cometiendo un exceso de jurisdicción". En cualquier caso, advierte de que, si al final lo hace, el Tribunal Supremo acudirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

"Todavía está por ver que el Tribunal Constitucional tenga la desfachatez de aplicar a Puigdemont la amnistía sin más", ha declarado Trillo, para subrayar que si lo hace se estaría "conculcando la letra de la Constitución".

En declaraciones a Europa Press, Trillo ha explicado que la amnistía se concibió para el periodo constituyente, pero "quedó fuera" de la Carta Magna de 1978. "Es una medida de gracia propia de periodos de transición, de cambio de régimen", ha apostillado.

En este sentido, ha subrayado que "ahora no cabe" aplicar esa amnistía salvo que "efectivamente se pretenda convalidar lo hecho en 2017" por el independentismo catalán --que fueron "hechos claramente delictivos de la forma más grave contra el Estado"-- con el objetivo de que "no lo fueran entonces, ni lo vuelvan a ser".

Según el exministro, esa decisión "es algo que dejaría a la Constitución inerme ante cualquier intento de segregación y de quebrantamiento del ordenamiento constitucional y de la unidad territorial de España".

"Por tanto, dudo muy mucho que el Tribunal Constitucional pueda saltarse esa consideración constitucional", ha manifestado el expresidente del Congreso, la misma semana que el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, ha asegurado que la previsión del tribunal es que se pueda resolver sobre la amnistía antes del verano.

EL TRIBUNAL EUROPEO DE JUSTICIA Y LA AMNISTÍA

Al ser preguntado si, en caso de que el TC aplique la amnistía a Puigdemont, el Supremo debería acudir al Tribunal Europeo de Justicia de la UE, Trillo se ha mostrado convencido de que "si lo hace", el Supremo así lo hará, para que un tribunal europeo que "no está normalmente para esas cosas, vele por la vigencia de la Constitución como norma suprema y analice una cuestión prejudicial de constitucionalidad antes de aplicar la amnistía".

Las declaraciones de Trillo, que fue responsable de Justicia del PP durante el Gobierno de Mariano Rajoy, se han producido la misma semana que el Supremo ha avalado la decisión del magistrado instructor del 'procés', Pablo Llarena, de no aplicar la amnistía al delito de malversación por el que están procesados Puigdemont y sus exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig.

El Tribunal Supremo ha justificado su decisión por considerar que interpretó correctamente la excepción prevista para ese ilícito en la propia ley, ratificando que "endosaron los gastos" del 1-O a las cuentas públicas sin que mediara "ningún interés público".

RECURSOS DE AMPARO QUE NO DEBIERAN "NI ADMITIRSE A TRÁMITE"

Ante la posibilidad de que Puigdemont y los exconsejeros Comín y Puig recurran en amparo al TC tras avalar el Supremo no amnistiar la malversación, el exministro de Defensa ha dicho que él no ve ninguna vía por la que el Constitucional pueda admitir ese amparo.

"Yo no veo por qué vía puede el Tribunal Constitucional revisar una decisión del juez ratificada por el Tribunal Supremo porque ahí no se ha producido ningún desamparo ni ninguna desigualdad", ha asegurado a Europa Press, para añadir que tampoco puede "revisar el contenido de fondo, que es competencia exclusiva del Supremo".

En este sentido, ha indicado que "la interpretación de la ley de amnistía en cuanto al alcance de los delitos" no es algo que "corresponda realizar al Tribunal Constitucional sino al Tribunal Supremo, y lo ha hecho ya".

Es más, ha señalado que, en su opinión, esos recursos de amparo ni siquiera debieran admitirse a trámite porque "no se ha producido en ningún caso desamparo procesal, qué es lo que tendría que juzgar el Constitucional". De este modo, ha proseguido, se quitarían "un engorro de encima".

Sin embargo, Trillo ha dicho que, aunque se admitieran a trámite esos recursos de amparo, el TC "no tendría cómo revisar una doctrina del Tribunal Supremo". "El Constitucional puede interpretar la amnistía en términos generales de inconstitucionalidad o constitucionalidad, pero no determinar el alcance de la aplicación a determinados casos concretos", ha explicado.

Por todo ello, Trillo ha resaltado que si el TC concede la amnistía a Puigdemont "entraría en unas funciones jurisdiccionales que no le competen". "Estaría cometiendo un exceso de jurisdicción y, por tanto, situándose ante una ilegalidad e inconstitucionalidad manifiesta del propio tribunal", ha agregado.

LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA Y EL CASO DE LOS ERE

Por otra parte, Trillo ha señalado que habría sido un "intento vano" que el Tribunal Constitucional hubiera bloqueado la cuestión prejudicial que planea presentar la Audiencia Provincial de Sevilla ante el TJUE tras el indulto a los condenados de los ERE en Andalucía. A su entender, dar ese paso habría sido una "monstruosidad jurídica".

"La cuestión prejudicial europea no es algo que tenga que juzgar el Tribunal Constitucional español, es algo que deriva del propio derecho europeo. Y por tanto, estos tribunales españoles están obligados, y además tienen derecho a poderla plantear porque se la otorga directamente el derecho europeo. Así que el Tribunal Constitucional y su presidente no tienen ahí nada que decir", ha zanjado.

Esta miércoles, el Tribunal Constitucional no logró cerrar un acuerdo pero descartó actuar para impedir la consulta al TJUE sobre el 'caso ERE'. La polémica se desató tras conocerse, el 19 de marzo, que la Audiencia de Sevilla había dictado una providencia anunciando su disposición a formular una cuestión prejudicial al TJUE, al entender que el TC se ha "extralimitado" por la "interpretación alternativa" que hizo de los delitos de prevaricación y malversación que permitieron absolver, entre otros, a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Trillo considera que esta semana el TC "desautorizó" a su presidente, Cándido Conde Púmpido, que "había anunciado" que "impediría que esa cuestión llegara al Tribunal Europeo". "Ahora se muestra dolido Cándido, y con razón, porque ya empieza a ser desautorizado por su propio tribunal", ha dicho, para afearle que estuviese "dispuesto a actuar sin límites para proteger a Sánchez y al PSOE".

Según el exministro, impedir esa cuestión prejudicial de la Audiencia Provincial de Sevilla sería "ilegal" y "contrario, no ya al derecho español, sino al derecho europeo". "Por eso se ha tenido que frenar", ha finalizado.