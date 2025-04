Mariano Peña: “Da mucho respeto ver cómo la gente está esperando la película de Aída”

Fermín Cabanillas

Huelva, 13 abr (EFE).- El actor onubense Mariano Peña, que ha vuelto a dar vida al empresario Mauricio Colmenero en ‘Aída y vuelta’, la película sobre la serie de Telecinco ‘Aída’, ha asegurado que le da “mucho respeto” comprobar “cómo la gente está esperando ver esta película”.

Lo ha explicado en una entrevista con EFE, justo cuando el actor y director sevillano Paco León ha terminado el rodaje de la película que llevará a la gran pantalla la serie, recreando el rodaje de algunos capítulos y las circunstancias en torno a las vidas de sus personajes.

‘Aída y Vuelta’ es una producción de Globomedia y Telecinco Cinema, con la participación de Mediaset España, Mediterráneo Mediaset España Group y Prime Video, y ha cumplido el plan de rodaje diseñado por Paco León y Fer Pérez, guionista de la serie, que firman el guion del largometraje.

Todo ello para versionar una serie nacida en 2005 como la primera derivada de una ficción (‘7 Vidas’) que se producía en España, y que, para Mariano Peña, ha sido como meterse “en la piel de alguien conocido, como volver a ponerse un traje olvidado en el armario que te colocas con facilidad”.

Para él, uno de los momentos más importantes de todo este rodaje ha sido “encontrarse de nuevo con los compañeros”, con los que trabajó durante muchos años en una producción de máxima audiencia televisiva: “Llegar al rodaje fue como encontrarse con ese amigo que no ves hace mucho tiempo, al que no llamas, no le escribes, pero cuando vuelves a verle, a los cinco minutos, parece que no haya pasado el tiempo”.

“Han pasado 11 años y ha sido muy emocionante reencontrarse” en una película en la que aparecen 96 personajes, con un reparto principal integrado -además de él- por Carmen Machi, Paco León, Miren Ibarguren, Eduardo Casanova, Pepe Viyuela, Melani Olivares, Canco Rodríguez, Secun de la Rosa, David Castillo, Marisol Ayuso, Pepa Rus, Óscar Reyes y Adrián Gordillo.

No está Ana Polvorosa, la actriz que daba vida a la hija de Aída en la serie, que “por motivos personales” declinó participar en el proyecto, explica Mariano Peña, que, sobre su personaje, aquel dueño de un bar franquista, machista, homófobo y racista, ha dicho que “vuelve igual, porque él es así”, aunque “con menos peso en el guion de la serie”, pero “su personalidad no la pierde”.

“Da mucho respeto esa ansiedad que tiene la gente por ver la película”, dice el actor natural de Manzanilla (Huelva), que cree que “está pasando como cuando tienes muchas ganas de ver algo, o de comerte una tarta, que te haces muchas ideas antes”, aunque cree que “es normal que no esté a gusto de todos”, pero “cada fan tiene una idea de cómo será”.

Ahora, se ha encontrado de nuevo todo el equipo: “Estamos todos 11 años más viejos, pero qué maravilloso ha sido encontrarnos”, dice el actor, que asegura que “coincidir todos fue una locura por la emoción que sentimos, fue algo tremendo”.

‘Aída’ se convirtió ya desde su estreno en un fenómeno televisivo, con más de 6,8 millones de espectadores (36 % de share) en el primer episodio, y mantuvo una media del 21,1 % de share y 3.954.000 espectadores.

Cautivó especialmente al público joven con un 30,4 % en el segmento 13-24 años y un 29,1 % entre los de 25-34 años.

‘Aída y vuelta’ aborda el rodaje de un capítulo de la serie con tramas que transcurren tanto dentro de la ficción con los personajes de ‘Aída’ como fuera de ella con los propios actores y sus relaciones, que dan pie a reflexionar sobre temas como los límites del humor, del trabajo del cómico y la fama.

Con más de 60 cameos de profesionales del mundo de la interpretación, la música y el deporte, ‘Aída’ ha recibido el reconocimiento de la industria con más de 25 galardones, entre los que destacan cuatro Premios Ondas, cinco Iris de la Academia de la TV, cuatro Fotogramas y cinco de la Unión de Actores. EFE

fcs/bfv/sgb

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 22671779 y otros)