Gamarra aboga por "diplomacia, inteligencia y unidad" ante los aranceles y "que nadie haga la guerra por su cuenta"

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha abogado este domingo en Logroño por "la diplomacia, la inteligencia y la unidad" ante la situación creada por los aranceles planteados desde la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

Algo que, como ha avisado, conllevaría que "nadie haga la guerra por su cuenta, nadie puede ir por libre". En declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de visitar 'La familia del vino', la primera exposición permanente en el Centro de la Cultura del Rioja de la capital logroñesa, Gamarra ha señalado que "evidentemente la preocupación está ahí, pero esa preocupación, ahora con estos 90 días de paréntesis, nos tiene que llevar a actuar y sobre todo a movernos en el ámbito de la diplomacia, es decir, movernos con inteligencia y sobre todo movernos desde la unidad en el marco europeo".

"Nadie puede ir por libre, estamos ante algo que tenemos que afrontar desde un gran mercado como es el mercado europeo. Cuando decimos que nadie puede ir por libre significa que tampoco nadie puede ir haciendo la guerra por su cuenta porque eso puede acabar penalizando las decisiones que haya que tomar y por donde hay que caminar", ha puntualizado, algo que ha personalizado incluso en el sector del vino.

Frente a ello, la dirigente 'popular' ha recordado que su formación "defendemos y vamos a seguir defendiendo como siempre el libre mercado, es el marco en el que se puede conseguir prosperidad y se puede seguir generando crecimiento económico", a lo que ha sumado que "no debemos renunciar a nuestras relaciones atlánticas, porque Estados Unidos sigue siendo uno de los grandes mercados de relaciones comerciales entre Europa y el mundo".

Un marco en el que, ha insistido, "nos lleva también a exigir la unidad, una unidad que significa que España debe desarrollarse y desenvolverse siempre en el marco de acción que marque la propia Comisión Europea, no por libre, porque ir por libre, lejos de beneficiarnos, nos puede perjudicar".

Para Gamarra, "los noventa días que tenemos por delante, deben servir para ir afianzando el camino que tenemos que recorrer", recordando que "el presidente Feijóo ha sido claro y ha puesto sobre la mesa, en primer lugar, diez medidas sobre las que incidir y sobre las que debe transcurrir el fortalecimiento de nuestra economía y de los objetivos que se deben plantear desde el Gobierno de España".

Así, ha reseñado "la desescalada de los aranceles", valorando especialmente que "el planteamiento de sacar a los vinos y al bourbon de la lista de aranceles de Europa a los productos americanos es una decisión importante sobre para un sector como es el vino".

"Pero -ha argumentado- son necesarias y fundamentales las reformas estructurales. Esto no se arregla con un Real Decreto Ley, con unos parches, no. Esto necesita que, como país, afrontemos las reformas que España necesita para fortalecernos en nuestro ámbito económico. Reformas a través de un plan de competitividad y reformas también que favorezcan una fiscalidad más baja".

Ha hecho hincapié especial en este último punto, ya que "dentro de esa fiscalidad más baja, sin duda alguna, esa reforma fiscal que para el ámbito de la agricultura y de la ganadería, de la pesca, todo el sector primario, plantea el Partido Popular, que supone 700 millones de euros menos de impuestos para nuestros agricultores, para nuestros ganaderos y nuestros pescadores".

"Lo ha paralizado Pedro Sánchez -ha criticado- y, por eso, lo que pedimos es que se impulsen esas bajadas de impuestos, que se desbloqueen y que se permita avanzar en esa fiscalidad favorable para la competitividad de nuestra economía y, fundamentalmente, de nuestro sector primario".

"SIN PGE NO SE PUEDE AFRONTAR LA SITUACIÓN".

Y ha sido Cuca Gamarra especialmente explícita con el hecho de que "sin duda alguna, son necesarios unos Presupuestos Generales del Estado, no se puede gobernar sin presupuestos, no se puede afrontar la situación que estamos viviendo sin unos PGE".

Así, ha recalcado que "un Gobierno sin presupuestos no es un Gobierno, puede resistir, pero no puede gobernar". "Y con las dificultades que tenemos, España lo que no puede permitirse es, en el peor momento, tener el peor gobierno posible", ha sentenciado la dirigente 'popular'.

Ha incidido en que "éste es el marco de cómo debe transcurrir ahora mismo la política en nuestro país para hacer frente a una guerra comercial en la que no gana nadie, perdemos absolutamente todos y, por eso, seguimos defendiendo y vamos a defender, uno, el libre mercado como el espacio donde debe desarrollarse nuestra política económica y, sin duda alguna, el eje atlántico en el cual podemos seguir creciendo, con sectores que no quieren ni pueden renunciar a esos a esos mercados, hay que defenderlos y hay que seguir en esa línea".