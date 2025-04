El Gobierno afea la diferencia de trato que propone el PP respecto a los menores africanos

A Coruña, 13 abr (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afeado este domingo la diferencia de trato que proponen las comunidades del PP respecto a los menores africanos, en comparación con la disposición que tuvieron para acoger a los ucranianos.

En una entrevista en Radio Galicia Cadena Ser recogida por EFE, el ministro se ha referido al reparto de menores migrantes no acompañados que ahora "saturan" Canarias y Ceuta, con cerca de 6.000 que viven "hacinados".

Varias comunidades autónomas del PP han rechazado el reparto, pero Ángel Víctor Torres dice que no sabe "de dónde salen los números" expuestos porque "todavía hay comunidades que no han dado los datos de cuántos menores migrantes no acompañados atendieron en el año 2024" y, tras conocer esta cifra, posteriormente habrá una Conferencia Sectorial para abordar cada caso.

En todo caso, considera "justo" dar "una respuesta de Estado" a esta llegada de migrantes, que a aunque llegan a comunidades concretas, su destino es el Estado español en su conjunto.

"Hoy es Canarias, pero en el año 2018 fue Andalucía", ha proseguido y ha opinado que en su reunión de esta semana con el titular de la Xunta, Alfonso Rueda, vio "comprensión" al tiempo que pidió "planificación y financiación".

La acogida es "un derecho fundamental del menor" y también "derechos humanos", por lo que ha instado a los responsables del PP que acusaron al Gobierno de mercadear con los menores, "que vayan a Canarias o a Ceuta y vean cómo están".

Ha comparado el actual rechazo mostrado a este reparto, ante el que la Xunta dijo que barajaba la vía judicial o comunidades como Castilla y León ya han anunciado que irán al Tribunal Constitucional, con la buena acogida que tuvieron los llegados de Ucrania: "¿Por qué no lo que queremos hacer con los que vienen de Mali, de Senegal o de Guinea-Conakry?", ha preguntado. EFE