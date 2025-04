El Espanyol presenta sus credenciales para seguir en Primera

Barcelona, 13 abr (EFE).- El Espanyol, con la última victoria contra el Celta en Balaídos (0-2), y con un partido pendiente frente al Villarreal, se sitúa a seis puntos por encima de la zona de descenso y presenta, con una dinámica de juego y resultados creciente, sus credenciales para seguir en la máxima categoría.

El conjunto catalán ha firmado tres partidos seguidos que remarcan el buen momento del grupo: empató contra el Atlético de Madrid en casa (1-1) y después derrotó, fuera, al Rayo Vallecano de forma contundente (0-4) y al Celta. El rendimiento fuera era una de las asignaturas pendientes del bloque y ya parece superada.

El Espanyol del entrenador Manolo González se afila a medida que avanzan las jornadas hasta convertirse en un bloque sólido atrás y efectivo arriba. Contra el Celta, el delantero Roberto Fernández aprovechó dos zarpazos para sellar el triunfo. El rendimiento en las dos áreas sonríe a los periquitos.

La moral del grupo está alta y eso se traduce en resultados. "Los puntos te dan una confianza increíble, el grupo está muy unido y demuestra que tienen una personalidad increíble. Aquí defienden once y atacan once, el bloque se ha unido para sacar esto adelante", afirmó el medio Edu Expósito en declaraciones al club.

El curso, de todos modos, no ha terminado y nadie en el vestuario se deja llevar por la euforia de los últimos marcadores. El calendario enfrenta al Espanyol con Getafe, Valencia, Villarreal, Betis, Leganés, Barcelona, Osasuna y Las Palmas. Ocho jornadas, 24 puntos en juego, para definir su futuro.

Todos los rivales se juegan mucho a estas alturas de la competición, tanto en la parte baja de la tabla como en la zona alta. Las urgencias y los nervios pueden aparecer en el tramo final. "Quedan muchos partidos todavía y hay que seguir peleando", subrayó Edu Expósito, con un discurso prudente.

Su compañero Carlos Romero, por su parte, también apostó por el partido a partido, pero no escondió que el grupo pasa por un gran momento: "El equipo está increíble, es mérito de todos. Hemos dado un paso de gigante y estamos disfrutando dentro del campo y se está viendo en los resultados". EFE

