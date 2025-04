Álvaro García: "El partido se decanta por un error en el que no tenemos nada que ver"

Bilbao, 13 abr (EFE).- Álvaro García, jugador del Rayo Vallecano, lamentó tras la derrota encajada en San Mamés frente al Athletic Club (3-1) que el partido "se decantó" por "un error" antes del segundo gol local marcado por Nico Williams en el no tuvieron "nada que ver".

"En la primera parte el equipo ha estado bien, aunque sabíamos que en la segunda ellos iban a meter a gente que habían reservado y que nos iban a apretar. En el segundo gol me dicen que no la toca nadie así que se decanta por un error en el que no tenemos nada que ver", se quejó el delantero rayista ante los micrófonos de DAZN.

En esa acción los visitantes se quejaron al árbitro, Cordero Vega, de que en el córner que dio origen al tanto de Nico ningún jugador rayista había tocado la pelota antes de salir por la línea de fondo.

Sí estuvo de acuerdo Álvaro con el penalti señalado a su favor en primera mitad por una acción de Dani Vivian sobre él mismo porque fue "el mismo criterio" con el que la pasada jornada frente al Espanyol les señalaron una pena máxima en contra.

"Llevamos mala dinámica, no nos acompañan los resultados. Tenemos ganas de pelear por meternos en esa zona que es muy bonita porque nuestra afición sueña con jugar esa competiciones. Es una pena. Sabíamos que era difícil, pero lo hemos dado todo", concluyó. EFE

