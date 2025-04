Valverde: "Si ganamos al Rayo estaremos muy cerca de nuestro auténtico objetivo, Europa"

Bilbao, 12 abr (EFE).- Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, subrayó que si consiguen ganar al Rayo Vallecano el domingo en San Mamés estarán "muy cerca" del "auténtico objetivo" del equipo rojiblanco esta temporada que es clasificarse para "jugar en Europa" la próxima campaña.

"Ese el verdadero objetivo y si ganamos lo tendríamos muy cerca. Es algo que nos tiene que impulsar. No sería matemático, pero es una oportunidad clara. Tenemos que empujar y nos tienen que empujar", recalcó el entrenador conjunto bilbaíno en la rueda de prensa previa al partido frente al conjunto madrileño.

Cuestionado sobre cuándo ese objetivo europeo pasaría a ser la Liga de Campeones, cuyas posiciones ocupa el Athletic de manera ininterrumpida desde comienzos de diciembre, señaló que "lo que hay que hacer es mantener el tipo todo el año y no cambiar de discurso en función de cómo va cada día".

"Esto no es una cuestión infantil de que cada día es una cosa en función de cómo nos ha ido el partido anterior. Nosotros siempre somos ambiciosos, pero donde hay que ser valiente es en el campo no aquí (en la sala de prensa). Claro que intentaremos quedar lo más arriba posible, pero no podemos cambiar cada día el discurso", reflexionó.

Acerca del partido frente al Rayo el técnico comentó que a falta del último entrenamiento la única baja segura es la de Yuri Berchiche, que se recupera de una lesión muscular. Sin ofrecer nombres sí avanzó cambios en la alineación respecto al equipo que jugó el pasado jueves en Glasgow frente al Rangers.

"Hay jugadores que recién salidos de lesión y tenemos que tener un poco de cuidado porque quedan pocos partidos y una lesión nos haría daño. Tiene que haber cambios porque tiene que haber energía en el campo y el Rayo nos va a exigir mucha energía. Ellos la tienen y nosotros la tenemos que tener", incidió.

Valverde ve al conjunto rayista como un equipo con "una personalidad definida" que "arriesga mucho" y que "siempre intenta que estés incómodo en el campo".

"Es muy difícil dominarle porque siempre se rebela contra todo. La semana pasada tuvieron un mal partido y encajaron cuatro goles, pero se vislumbra que puede estar en las posiciones cercanas a Europa porque todo está muy justo. Siempre nos cuesta y en cierta medida nos parecemos en algunas cosas", señaló.

Para Valverde, en el Rayo "se ve la personalidad" de su técnico, Iñigo Pérez, a quien tuvo a sus órdenes en la etapa del navarro de jugador del Athletic. "Está demostrando mucho empaque como entrenador. Acaba de empezar y tiene un futuro buenísimo por delante", auguró. EFE

ibn/ro/apa