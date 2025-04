Morant recalca la importancia de "salir con proyecto que represente a la sociedad" de Congreso provincial

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha afirmado que las cuestiones internas de los partidos "no tienen trascendencia para la ciudadanía" y ha subrayado que, a su juicio, "lo más importante" de los congresos es "salir con un proyecto que represente a la sociedad y a todos los que están aquí".

Así se ha pronunciado Morant en declaraciones a los medios de comunicación este sábado en Paterna (Valencia) antes del inicio del Congreso del PSPV-PSOE de la provincia de Valencia, al ser preguntada por la "crispación" entre el secretario general del PSPV-PSOE en Valencia, Carlos Fernández Bielsa, y el alcalde de Riba-roja, Robert Raga, y si esta "tiene solución" después de que este viernes hubiera un empate sobre quién debía presidir la mesa del congreso después de que Bielsa propusiera para ello al expresidente de la Diputación de Valencia y diputado del PSPV en Les Corts, Toni Gaspar, y Raga se postulara para presidirla.

"Todos los que estamos aquí, todos, representamos ese sentir general de la sociedad valenciana que busca una alternativa a este gobierno, que es el peor gobierno en las peores circunstancias de la Comunitat Valenciana", ha manifestado, al tiempo que se ha dirigido a la ciudadanía para decirle que tenga "clarísimo" que el PSPV "está preparado para gobernar el futuro y la esperanza frente a un gobierno indigno e inútil que es el del señor Mazón".

Morant ha aseverado que está "segura" de que "con Bielsa y todo su equipo" el partido "saldrá preparado para volver a trabajar con la sociedad y volver a ganar en todos los ayuntamientos, en la Diputación de Valencia y también en la Generalitat Valenciana".

"Ganar para asumir la voz del pueblo, esa voz que grita que quiere verdad y no mentira, esa voz que grita que quiere justicia y no tanta incompetencia y esa voz que grita indignada porque el gobierno de Mazón no ha estado a la altura del peor momento de los valencianos y las valencianas", ha manifestado.

"CAPACES DE NUEVO DE DAR ESPERANZA"

Posteriormente, durante su intervención en el Congreso del PSPV-PSOE de la provincia de Valencia, Morant ha insistido en que los socialistas saben que de los congresos deben "salir con un compromiso renovado con la sociedad", ya que cree que el PSOE está para "ser una herramienta para la ciudadanía".

La líder de los socialistas valencianos ha señalado que tienen la "responsabilidad" con un partido que "ha hecho que este sea un mejor país" para la ciudadanía y se ha mostrado "segura" de que con Bielsa y su equipo, así como con la militancia, serán "capaces de nuevo de dar esperanza ante todo el cariño y la responsabilidad que recibimos cada vez que la ciudadanía apuesta por nosotros".

"La gente sabe que, si confía en nosotros, tiene políticos que estarán y ejercerán para estar a la altura de tan honorable responsabilidad, cada vez que nos ponen en un ayuntamiento, en la Diputación o en el gobierno de la Comunitat Valenciana", ha subrayado, al tiempo que ha animado a "ganar, a trabajar en este Congreso y a salir más fuertes y unidos".

Morant ha recordado que antes de las elecciones de 2023 el PSPV decía que la sociedad se "jugaba avanzar o retroceder" y ha denunciado que el Consell presidido por Carlos Mazón ha "paralizado la construcción de colegios" en la Comunitat Valenciana y ha ampliado las concesiones a empresas en departamentos de salud, entre otras.

"SOMOS LA ALTERNATIVA"

En este contexto, ha apuntado que el PP y Vox "claramente envían un mensaje a la sociedad y a la ciudadanía de que ellos son capaces de entenderse a la perfección". "Aquí tenemos que enviar un mensaje clarísimo de que la izquierda, en esta Comunitat Valenciana, en el País Valencià, somos capaces también de entendernos a la perfección", ha enfatizado.

"Lo hicimos en las dos legislaturas del gobierno del Botànic y lo haremos de nuevo, porque somos la alternativa; esa alternativa y esa esperanza que necesita la ciudadanía. Una alternativa que tiene que ir a ganarse la calle, a ganarse a la gente, para que ganemos de nuevo en los ayuntamientos, para ganar la Diputación y para ganar la Generalitat Valenciana", ha recalcado.

Morant ha destacado que quiere ser "la próxima presidenta de la Generalitat" para hacerse "cargo de la enorme y honorable responsabilidad que tiene proteger a la ciudadanía", con el objetivo de "ganar al negacionismo de la ciencia, del cambio climático, de la memoria democrática, de la igualdad y de la violencia de género, que han traído las alianzas del Partido Popular y Vox" a la Comunitat.

"NO VAMOS A VOLVER A DEJARLOS PASAR"

En este sentido, ha hecho referencia al lugar del Congreso, Paterna, cercano al conocido como 'Paredón de España', donde fueron fusiladas más de 2.000 personas, que "ha significado en muchas ocasiones la ignominia y lo peor del ser humano" y que se ha "resignificado en un espacio de memoria, verdad y justicia".

"Seguramente llegamos tarde para muchos hijos y hijas que han querido recuperar los restos de su familiar para darles una sepultura en condiciones, pero si fuera por el PP y Vox, nunca llegaríamos. La desgracia que tenemos en nuestro país es que tenemos una derecha y una ultraderecha que han sido incapaces de reconocer el episodio más oscuro de nuestro país", ha lamentado.

Morant se ha preguntado "por qué son incapaces" y ha agregado que "seguramente porque muchos de ellos saben, a la hora de colocarse a un lado de la historia, que ellos y sus familias están en ese lado oscuro". "Nosotros, los socialistas, estamos enfrente y no vamos a volver a dejarlos pasar. Los detendremos como hicimos con la democracia", ha concluido.