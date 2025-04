Morant dice que la sociedad "no ha podido contar con Mazón ni Consell", que "no tenían ni idea" de qué hacer en dana

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha calificado de "incomprensible" la "falta de responsabilidad y de conciencia" de la Generalitat en la gestión de la dana y ha sostenido que "la sociedad sabe que no ha podido contar con Mazón --president de la Generalitat-- ni con todo su Consell" porque "no tenían ni idea" de qué hacer.

Así se ha pronunciado este sábado la líder de los socialistas valencianos en declaraciones a los medios de comunicación en Paterna (Valencia), al ser preguntada por las declaraciones este viernes ante la jueza de la exconsellera de Justicia y Emergencias Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), en calidad de investigados, para declarar por su gestión de la dana.

Al respecto, Morant ha afirmado que los socialistas comparten "el dolor de miles y miles de valencianos que desde el 29 de octubre han sufrido esta catástrofe" y ha agregado que también comparten "horrorizados la indignación por la respuesta de un gobierno ausente y un gobierno inútil".

"Es incomprensible el nivel de falta de responsabilidad y de falta de conciencia de lo que estaba pasando en la Comunitat Valenciana, donde tantos vecinos y vecinas se han jugado la vida, hasta que hemos tenido 227 pérdidas de vidas y, por lo tanto, víctimas mortales", ha reprochado.

La líder de los socialistas valencianos ha mencionado los whatsapps del 29O de Argüeso, que se hicieron públicos, que muestran que "sabían perfectamente que iban a colapsar los barrancos" y "se lo comunicó a la vicepresidenta primera del Consell, a la señora Camarero, y ella le contestó: 'Jope, si necesitas algo, me cuentas'. Y por la tarde se fue a entregar premios a una gala", ha censurado.

Igualmente, ha criticado las declaraciones de Pradas ante la magistrada, donde la exconsellera aseguró que ella no dirigía nada y que no tenía experiencia ni conocimientos en emergencias. "¿Para qué nos sirve un Consell que no tiene ni idea de la tarea que tiene que hacer? Que el día más importante de la vida de los valencianos y las valencianas no estaban, en plural, porque ni el señor Mazón ni el resto del Consell estaban tomando las decisiones adecuadas", ha aseverado Morant.

"La gente se da cuenta de qué es la política cuando hay problemas. Y aquí estamos viviendo seguramente el mayor problema que ha vivido nunca la Comunitat Valenciana y la sociedad ya sabe que no ha podido contar ni con Mazón, ni con todo su Consell. Por lo tanto, ni nos vale Mazón, ni nos vale el Partido Popular, ni nos vale Vox, que con este nuevo pacto del Ventorro consolida y aguanta y sostiene a Mazón", ha sostenido.

En este contexto, ha recalcado que el PSPV quiere "justicia, verdad, dignidad y futuro". "Por eso, queremos votar en compañía de los valencianos y las valencianas. Votar para decidir un futuro que sí sea digno de los valencianos y las valencianas", ha apostillado.

"NO LO PODEMOS OLVIDAR NI PERDONAR"

Posteriormente, durante su intervención en el Congreso del PSPV-PSOE de la provincia de Valencia, la ministra ha recalcado que tienen "el alma partida" y ha pedido "no olvidar nunca" lo ocurrido "para que no vuelva a pasar".

"Cuando el agua llenaba las calles, arrollaba los coches y se llevaba vidas humanas por delante, había a la otra lado unos irresponsables gobernando que, por culpa de su irresponsabilidad, tuvimos que sufrir esas graves consecuencias de la tragedia. Y eso tampoco lo podemos olvidar ni perdonar nunca", ha aseverado, al tiempo que ha reiterado la petición de dimisión "inmediata" de todo el Consell y una nueva convocatoria electoral.

Morant se ha preguntado si es "tan difícil de entender que un Consell tiene una responsabilidad de estar y tomar decisiones para salvar la vida de la gente" y ha sostenido que la ciudadanía valenciana ""no merece ni presidentes noqueados, ni conselleras que no tienen ni idea de lo que hacen, ni vicepresidentas que sabiendo que se están desbordando los barrancos se van a entregar premios".

En este contexto, ha defendido que el PSOE "es y gobierna de forma diferente" y ha mencionado la dana de la Vega Baja en 2019, donde el expresident de la Generalitat Ximo Puig (PSOE) estaba "al mando emergencia dos días antes de la dana".

"NO SOMOS IGUALES"

"Nosotros reivindicamos nuestra historia, a nuestro partido y a nuestros presidentes cuando han gobernado, Ximo Puig y Joan Lerma, porque no somos iguales. ¿Ellos a quién van a reivindicar? ¿A Zaplana, el condenado; a Camps y todo su gobierno corrupto; a Olivas, a Alfonso Ruz o a Mazón? No tienen a nadie a quien reivindicar porque no hay dignidad que reivindicar en las presidencias del Partido Popular. No somos iguales y la gente lo sabe", ha enfatizado Morant.

La líder de los socialistas valencianos también ha puesto en valor la labor de los alcaldes y alcaldesas durante la dana, que han demostrado "con coraje y responsabilidad lo que es la política de verdad" y ha censurado que el Consell "de manera miserable" esté tratando de "echarles la culpa". "¿Cuántas infamias más tendremos que escuchar de los que no han estado a la altura?", ha cuestionado.

Morant ha insistido en que la situación actual en la Comunitat Valenciana es "inaceptable, intolerable e insostenible" y ha denunciado que el president Carlos Mazón "desapareciera tantas horas en el día más importante de los valencianos y de las valencianas, que aún no haya sido capaz de explicar dónde estaba y que no pueda ir por la calle ni mirar a los ojos a su pueblo porque la gente quiere que se vaya".

"Señor Mazón, por muy gordas que sean las paredes de Les Corts Valencianes y del Palau de la Generalitat, entrará la voz del pueblo, la voz que le pide que se vaya, señor Mazón", ha enfatizado.