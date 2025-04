Morant afirma que cuestiones internas "no son trascendentes para la ciudadanía" y "lo importante es salir con proyecto"

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha afirmado que las cuestiones internas de los partidos "no tienen trascendencia para la ciudadanía" y ha subrayado que, a su juicio, "lo más importante" de los congresos es "salir con un proyecto que represente a la sociedad y a todos los que están aquí".

Así se ha pronunciado Morant en declaraciones a los medios de comunicación este sábado en Paterna (Valencia) antes del inicio del Congreso del PSPV-PSOE de la provincia de Valencia, al ser preguntada por la "crispación" entre el secretario general del PSPV-PSOE en Valencia, Carlos Fernández Bielsa, y el alcalde de Riba-roja, Robert Raga, y si esta "tiene solución" después de que este viernes hubiera un empate sobre quién debía presidir la mesa del congreso después de que Bielsa propusiera para ello al expresidente de la Diputación de Valencia y diputado del PSPV en Les Corts, Toni Gaspar, y Raga se postulara para presidirla.

"Todos los que estamos aquí, todos, representamos ese sentir general de la sociedad valenciana que busca una alternativa a este gobierno, que es el peor gobierno en las peores circunstancias de la Comunitat Valenciana", ha manifestado, al tiempo que se ha dirigido a la ciudadanía para decirle que tenga "clarísimo" que el PSPV "está preparado para gobernar el futuro y la esperanza frente a un gobierno indigno e inútil que es el del señor Mazón".

Morant ha aseverado que está "segura" de que "con Bielsa y todo su equipo" el partido "saldrá preparado para volver a trabajar con la sociedad y volver a ganar en todos los ayuntamientos, en la Diputación de Valencia y también en la Generalitat Valenciana".

"Ganar para asumir la voz del pueblo, esa voz que grita que quiere verdad y no mentira, esa voz que grita que quiere justicia y no tanta incompetencia y esa voz que grita indignada porque el gobierno de Mazón no ha estado a la altura del peor momento de los valencianos y las valencianas", ha concluido.