Marzo de 2025 fue el segundo menos soleado desde, al menos, 1983, según la Aemet

Madrid, 12 abr (EFE).- El pasado mes de marzo fue el segundo menos soleado en España, con menos de 150 horas de sol, desde, al menos, 1983, y solo superado por ese mismo mes de 2022, según informa este sábado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En marzo pasado, en el sur de Europa se registraron borrascas que mantuvieron un tiempo inestable y lluvioso, mientras la persistencia de altas presiones en latitudes altas provocó en los países del norte continental un tiempo "inusualmente soleado", según la cuenta X de la Aemet.

De acuerdo a los datos del CM SAF European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT), publicados por la Aemet, marzo de 2025, no llegó a las 150 horas de sol, el segundo año en esa clasificación por detrás de 2022 que registró 125, aproximadamente.

En el extremo contrario, 1997 registró en ese mes más de 300 horas de sol, superando al mismo periodo de los años 2012 (275 aproximadamente) y 2019 (250 aproximadamente). EFE