Jaume Ponsarnau: "Lo más positivo ha sido salvar el 'average'"

Andorra La Vella, 12 abr (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao Basket, buscó la lectura positiva después de la derrota ante el MoraBanc Andorra antes de la primera final europea de la historia del club. "Lo más positivo ha sido salvar el 'average'", dijo.

En el partido de la primera vuelta, el Surne Bilbao Basket venció de 8 y aquí ha perdido de tres. "Ha sido un partido muy igualado con iniciativas de poca duración. Eso sí, tengo que lamentarme de los últimos momentos del partido dónde hemos perdido nuestras esencias", dijo.

También explico la última jugada dónde no pidió tiempo muerto el de Tàrrega: "No pedí tiempo muerto y me equivoque porque pensaba que nos harían falta. Luego ya no hemos sido clarividentes en esa última jugada de ataque".

El entrenador catalán del Surne Bilbao Basket analizó algunos momentos de un partido de máxima igualdad. "Nosotros hemos tenido un momento de inspiración de Gielo y ellos han contado con la capacidad anotadora de Doumbouya. Además Okoye, que tiene un buen chasis, nos ha defendido muy bien los 4".

Y tiró de ironia para hablar del gran partido de Doumbouya. "Lo hemos defendido mejor que en el partido de la primera vuelta y pese a ello nos ha anotado más puntos. Tiene mucho talento ofensivo", comentó.

El objetivo de Jaume Ponsarnau fue ganar la batalla interior. "Marvin Jones va cogiendo ritmo competitivo y los dos chavales (Sylla y Bagayoko) han hecho un partido serio".

Fuera de casa, el Surne Bilbao no saca los partidos adelante como en Miribilla y este partido era importante también para ellos por ser contra un rival directo aunque la final del miércoles también estaba en mente. "Era importante y clave para nosotros ganar aquí. Tenemos una deuda pendiente con los partidos de visitante y no hemos sabido gestionar las posesiones claves. En el vestuario no he hablado del partido al final ya que también nos hace ilusión la final. Queremos aprovechar este cambio de foco", sentenció Jaume Ponsarnau. EFE

vds/and/sab