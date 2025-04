El Valencia echa el cerrojo: de 10 goles en cuatro partidos a solo dos en últimos cuatro

Valencia, 12 abr (EFE).- El Valencia de Carlos Corberán ha echado el cerrojo en la segunda vuelta de la Liga: ha pasado de recibir diez goles en los cuatro primeros partidos del técnico valencianista a tan solo dos en los últimos cuatro.

Cuando el entrenador de Cheste llegó en Navidad con la misión de salvar al equipo, tenía por delante un complicado reto. El Valencia era colista y uno de los equipos más remontados de Europa, pero en la segunda vuelta ha mejorado sus registros en ataque con futbolistas como Diego López, Javi Guerra y Sadiq Umar y, sobre todo, en defensa.

En los cuatro primeros partidos de Corberán, el Valencia recibió diez goles entre el Real Madrid (2), Sevilla (1) y Barcelona (7). La dolorosa goleada del Barcelona, que luego se repitió en Copa, ha sido el único ‘pero’ de la corta, pero intensa y fructífera, etapa de Corberán en el club blanquinegro.

El Valencia, que con la victoria ante el Sevilla ya suma tres victorias seguidas, seis partidos consecutivos sin perder y 18 de 21 puntos sumados en Mestalla en la segunda vuelta, tenía hasta la semana pasada la asignatura pendiente de ganar por primera vez fuera de casa y no caer goleado ante los equipos de arriba. Y saldó su asignatura pendiente con una victoria ante el Real Madrid en el Bernabéu diecisiete años después.

De los diez goles en cuatro partidos, el Valencia ha pasado a recibir tan solo dos en los últimos. Solo el Girona y el Real Madrid han logrado perforar en una ocasión la defensa, ya sea de cuatro o de cinco, y la portería de Giorgi Mamardashvili, mientras que contra el Mallorca y Sevilla el resultado fue un 1-0 a favor de los valencianistas.

A falta de siete jornadas para el final de Liga, esa versión de equipo débil y candidato a descender a Segunda División ha quedado atrás. El Valencia, a falta de toda la jornada por disputarse, es décimo segundo con 37 puntos y en este momento está más cerca de los puestos europeos que del descenso.

Pero Carlos Corberán no quiere euforia, solo trabajo: “No es bueno hablar de Europa porque quita valor al esfuerzo que el equipo está haciendo. No es tiempo de poner metas que distorsionen la situación, es momento de seguir trabajando, apoyando y creciendo. Todavía quedan puntos para conseguir el objetivo, no voy a mirar nunca nada más que el partido que tenemos por delante”. EFE

