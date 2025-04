El PP acusa a Peña y Alegría de cómplices de la corrupción del "todopoderoso líder"

Burgos, 12 abr (EFE).- La vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social del PP, Ana Alós, ha acusado a Esther Peña, portavoz del PSOE, y Pilar Alegría, portavoz del Gobierno y ministra de Educación, de ser "cómplices activas" y "escudo" del Gobierno de corrupción de Pedro Sánchez, "todopoderoso líder" contra el que no se pronuncian.

Alós ha indicado, en declaraciones a los medios tras un acto sectorial con mujeres del PP de Burgos, que la reelección de Esther Peña como secretaria general del PSOE de Burgos, en el congreso celebrado este sábado y al que ha asistido Pilar Alegría, la reafirma "como portavoz de las mentiras de Sánchez y como escudo de un gobierno corrupto que utiliza el poder en su propio beneficio".

"Es un ejemplo más de que las mujeres que forman parte del PSOE no se pronuncian contra el gran y todopoderoso líder", sino que "callan", y "ser portavoz del PSOE significa proteger a un gobierno que ha abandonado la noción de ética, transparencia y servicio público", ha insistido, haciendo extensiva la crítica a Pilar Alegría.

Ha lamentado que Peña haga "una defensa ciega y un apoyo sin rubor a las políticas de un gobierno que no ha hecho más que mentir y traicionar a los españoles", y la ha acusado de tergiversar, esquivar preguntas y confundir, con discursos "cargos de superioridad moral", y convertida en "cómplice activa" de Sánchez.

"Con su renovación elige seguir siendo la marioneta de Sánchez. Ser parte del problema. Se ha convertido en una figura que simboliza la falta de autocrítica, desdén por la verdad y la sumisión al poder. Y no duden que si tiene que elegir entre el interés de los burgaleses o los intereses de Pedro Sánchez, elegirá defender los intereses de Pedro Sánchez", ha sentenciado.

Victiminzación

En relación a Pilar Alegría, la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social del PP considera que "es el colmo que quiera victimizarse, porque no es atacada por ser mujer", ha afirmado, al tiempo que ha insistido en pedir explicaciones sobre una información que apunta a que José Luis Ábalos organizó una fiesta en el Parador de Teruel en plena pandemia de covid.

"Nadie se puede creer que la señora Alegría como delegada del Gobierno de España y que a la mañana siguiente estuvo en otro acto con el señor Ábalos, no conociera lo que había pasado aquella noche y no dijo nada y no hizo nada y estábamos en pandemia. Es que hay que recordarlo", ha insistido.

También ha indicado que "curiosamente a los pocos meses la señora Alegría fue aupada al Ministerio de Educación y a la Portavocía del Gobierno", y ha concluido: "nosotros solo definimos y relatamos hechos. Las conclusiones las dejo para quienes los escuchan".EFE

(foto)