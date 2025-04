Cervera, "muy cansado" por las decisiones del VAR, pero recuerda que siguen "vivos"

Santa Cruz de Tenerife, 12 abr (EFE).- El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, se quejó tras el empate sin goles de este sábado ante el Burgos de que las decisiones del VAR siempre perjudican a su equipo, pero recuerda que siguen vivos en la lucha por la permanencia en LaLiga Hypermotion, y que si un equipo es capaz de obrar el milagro, es el suyo.

El técnico del conjunto blanquiazul subrayó que a su juicio, en el segundo gol anulado a su equipo, tras una falta que sacó Luismi Cruz, no hay fuera de juego de Ángel, como se sancionó, porque su posición no influye en el guardameta Cantero.

Cervera explicó que el portero no se movió de la línea por el salto del delantero, y que incluso le molestó el sol, como dejó entrever en un gesto. "La imagen del portero es de lamentarse porque cree que puede haber hecho algo más", añadió.

"Estoy muy cansado, todas las veces que se ha ido a ver el VAR desde que he llegado, han sido contrarias a nosotros; si no lo tienes claro, pita lo que has visto en el campo", dijo en alusión al mucho tiempo que empleó el árbitro para decidir el fuera de juego, pidiendo muchas repeticiones de la jugada en el monitor.

Tras el tropiezo en el Heliodoro, al Tenerife no le queda mucho margen de error, aunque Cervera tenía claro que era muy difícil ganar los ocho partidos, y que si fallaban en alguno, lo importante era "no perder", así que siguen "vivos" en la pelea por la salvación, aunque con la obligación de ganar en la próxima jornada al Deportivo de La Coruña en el estadio de Riazor, donde perderá por acumulación de tarjetas al defensa Sergio González y al centrocampista Aitor Sanz. EFE

rg/apa