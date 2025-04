Ana Alós (PP) exige respuestas a Pilar Alegría y define a Esther Peña como "la portavoz de las mentiras de Sánchez"

La vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social ha pedido explicaciones a la ministra Pilar Alegría tras confirmar esta que pernoctó en el Parador de Teruel porque asegura que "no es creíble que no se enterara de las actuaciones de Ábalos" y considera "indignante" que el exministro y sus asesores "se montaran una orgía con mujeres prostituidas, pagado con dinero público".

Alós, durante un acto en Burgos, ha aseverado que Pilar Alegría "no es atacada por ser mujer, se le exigen respuestas porque era delegada del Gobierno de España en Aragón y debe explicar por qué han ocultado todos esos escándalos y por qué mantuvieron a Ábalos en el cargo"

La dirigente popular ha remarca que Esther Peña, con su reelección como secretaria general del PSOE de Burgos, "se reafirma como portavoz de las mentiras de Sánchez y como escudo de un Gobierno corrupto y acabado que utiliza el poder únicamente para su propio beneficio".

En ese sentido, la aragonesa ha asegurado que Peña "no habla por los intereses de los burgaleses", sino que "hace una defensa ciega y un apoyo sin rubor a las políticas de un Ejecutivo que no ha hecho más que mentir".

"Ser portavoz del PSOE, hoy en día, ha proseguido la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social de los populares, significa respaldar a un Gobierno corrupto que ha abandonado la noción de ética, transparencia y servicio público", ha criticado sobre un Ejecutivo al que ha reprochado el haber optado "por una estrategia sistemática de manipulación, clientelismo, corrupción y opacidad", extendiendo "una propaganda gubernamental diseñada para maquillar los hechos y silenciar cualquier atisbo de crítica".

CRITICA EL PAPEL DE ALEGRÍA Y PEÑA: "EXPERTAS EN VER, LEER Y TAPAR"

Alós ha apuntado que la secretaria general de los socialistas burgaleses "ofrece discursos cargados de superioridad moral y se convierte en cómplice activa, repitiendo el guion que otros le escriben, disfrazando de logros lo que son fracasos y vendiendo como progreso lo que es retroceso".

"No responde, esquiva. No explica, insulta. No aclara, confunde", ha calificado a una dirigente que a su juicio "es la encargada de barnizar de legitimidad todo lo que haga Pedro Sánchez, siendo su marioneta y convirtiéndose en una figura que simboliza la falta de autocrítica, desdén por la verdad y sumisión al poder".

Sobre el papel de las mujeres en el Gobierno de Sánchez, Alós ha criticado que quienes "han alardeado de formar parte del Ejecutivo 'más feminista' de la historia de España callen ahora y protejan a aquellos miembros del partido que usaban a las mujeres como auténticos objetos sexuales". "Ninguna mujer se cree ya el feminismo de pancarta de este Gobierno ni su constante hipocresía", ha reprochado.

En ese sentido, ha considerado que tanto Pilar Alegría como Esther Peña "son expertas en ver, leer y tapar: ven corruptelas, leen argumentarios y tapan a sus corruptos".

"Se les da realmente bien difundir la propaganda en favor de Sánchez sin ningún tipo de filtro". Y como ejemplo se ha referido a su intento de "justificar el cupo independentista para Cataluña comparándolo y asimilándolo con las ayudas al funcionamiento de Cuenca, Teruel o Soria, lo que demuestra su desprecio por los habitantes y empresarios de estas provincias, que tienen beneficios gracias a Europa porque sufren la despoblación", ha concluido.