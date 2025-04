San José cree que Gabi Fernández ha inyectado "energía" al Zaragoza, su próximo rival

Eibar (Gipuzkoa), 11 abr (EFE).- El técnico del Eibar, Beñat San José, ha opinado este viernes que el nuevo entrenador del Zaragoza, Gabi Fernández, ha inyectado "energía" al Zaragoza, próximo rival del equipo armero.

San José ha asegurado en una rueda de prensa que el conjunto aragonés es un "grandísimo equipo" que cuenta con un "grandísimo estadio" y al que, a pesar de estar en una situación "delicada", el nuevo entrenador Gabi Fernández le ha inyectado "nueva energía".

El entrenador del Eibar ha opinado que la victoria del Zaragoza ante el Mirandés (1-0) le ha dado "motivación", por lo que este sábado prevé un inicio de partido "con efervescencia", en una Romareda que "mete mucha presión al rival", aunque también a su propio equipo "si las cosas no salen bien".

Además de la ya conocida baja de Corpas por acumulación de tarjetas, San José ha anunciado hoy otras dos ausencias importantes para este partido, ya que Guruzeta y Toni Villa han tenido problemas "de salud" durante la semana y no han podido entrenar con "normalidad".

El entrenador donostiarra ha adelantado no obstante que la intención de su plantilla es la de ir a ganar cada partido sabiendo la "complejidad" que tienen sus rivales.

Para ello, quiere establecer unas bases de juego para "el hoy y el mañana" y que su idea de juego se mantenga allá donde vaya a jugar el Eibar. "Nuestra base -ha recalcado- tiene que aparecer en cada partido".

"El objetivo cuasi imposible del playoff -ha añadido- está arriba y no conseguirlo no quiere decir que no estemos evolucionando o que cada posición que consigamos sea mejor".

"Hay mucho que hacer. Una cosa que me está encantando del Eibar, del club y los aficionados es que cuando se identifican con el equipo disfrutan de la actualidad del equipo. Ya sea que estemos en posiciones intermedias o que el equipo esté en playoff como en los últimos años", ha matizado. EFE

