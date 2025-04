Martín Presa reconoce que "lo más probable" es que Íñigo Pérez siga como entrenador

Alalpardo (Madrid), 11 abr (EFE).- Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, se mostró optimista sobre la continuidad en el banquillo la próxima temporada del técnico Íñigo Pérez, consideró que las dos partes están cómodas y que "lo más probable" es que siga al frente del equipo.

"Lo más probable es que sí. Cuando dos personas están a gusto como es el Rayo Vallecano y en este caso el míster, cuando estamos creciendo tanto la institución como él a nivel profesional conjuntamente, cuando nos estamos desarrollando; lo normal es que los dos continuemos en esa senda de crecimiento", comentó.

"Con el míster yo personalmente hablo semanalmente desde que vino el Rayo Vallecano. Sé lo que piensa él, él sabe lo que pienso yo y estamos en una línea extraordinaria", añadió tras la presentación del IX Torneo de Fútbol Cadete Vicente del Bosque de Alalpardo, donde recibió un premio en nombre de su club por el centenario de este.

Preguntado acerca de las opciones de que este dispute competición europea el próxima temporada, indicó: "Lo primero hay que salvarse, hay que tener los pies en el suelo. La liga, en cuanto sacas pecho, te lo vuelvo a meter. Es la competición más importante del mundo, con más nivel. Cualquier equipo ahora mismo se está jugando muchísimo. Hay que ser muy cautos, hay que conseguir los puntos y saber que todavía no está el principal conseguido".

"En cuanto a ese objetivo esté conseguido, si estamos en disposición, seremos lo más ambicioso que podamos ser, y más este siendo el año del centenario, en el que queremos hacer un gran regalo a la afición que sería entrar a Europa. Pero lo primero es mantenerse y todavía no estamos mantenidos", añadió.

En cuanto a las reformas que se están acometiendo en el Estadio de Vallecas, manifestó: "No se están haciendo reformas, lo que se están haciendo es subsanar ahora mismo una ITE negativa. El estadio de Vallecas ahora mismo es, para lo que necesita el Rayo, irreformable. El club tiene que pensar en un estadio no para que sea más bonito, tiene que ser un estadio que durante el próximo siglo le permita poder competir en el fútbol profesional. Ahora mismo lo que se va a hacer es una reparación, una subsanación de una ITE necesaria, porque si no el campo tendría que ser clausurado".

"El Rayo necesita por motivo vital, por motivo de supervivencia, un nuevo estadio. Esto es como el que para seguir vivo necesita un trasplante. El Rayo necesita un trasplante de estadio porque si no, poco más le va a dar de sí el órgano que tiene para poder seguir latiendo en el fútbol profesional. Hay gente que dice que le da igual no estar en el fútbol profesional o estar en Tercera, pero yo y a toda la junta directiva, lo que queremos es estar todos los años que podemos en el fútbol profesional", defendió.

Asimismo, indicó: "No es una situación de capricho, es una situación de necesidad de supervivencia. Si el Rayo Vallecano no tiene un nuevo estadio para poder competir en el fútbol profesional que le pueda generar los recursos, los ingresos y la estabilidad que tiene que generar un nuevo estadio; le será prácticamente imposible competir en el fútbol profesional".

"No hay más que ver proyectos, además financiados enteramente a nivel público, como el de La Rosaleda en Málaga, como La Romareda en Zaragoza; son estadios que no es dónde están, sino cómo van a estar dentro de 5 ó 10 años. Lo normal es que esos equipos, si no tomamos medidas, te pasen. Tenemos que ser valientes y tomar la determinación, tener la seguridad de que necesita un estadio conforme a los estándares actuales", agregó.

Además durante el acto Martín Presa opinó que para él los arbitrajes "en las últimas cinco semanas" han estado "bastante mal" con su equipo: "Últimamente ha habido errores que han perjudicado las últimas cinco semanas en demasía al Rayo, pero yo siempre he defendido la labor arbitral, son seres humanos y se pueden equivocar. Es muy difícil llegar a ser árbitro profesional y, como cualquier deportista, cualquiera quiere hacerlo lo mejor posible en su profesión".

"Pero hay un factor de azar, de acierto. Las decisiones o la suerte en ese aspecto nos han sido esquivas desde mi humilde punto de vista. Pese a ello, tienen nuestro apoyo. Yo siempre he sido defensor del VAR; la tecnología ayuda a hacer justicia. Esperemos que todos los estamentos sigan mejorando y todos estemos más conformes", completó. EFE