Los agentes sociales advierten de que la guerra comercial puede tensionar los precios

Madrid, 11 abr (EFECOM).- La patronal CEOE y los sindicatos UGT y CCOO han advertido de que la incertidumbre asociada a la guerra comercial iniciada por Estados Unidos puede tensionar los precios y provocar un incremento de la inflación.

Así lo han indicado en sendos comunicados después de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) haya confirmado este viernes que la inflación se moderó siete décimas en marzo, hasta el 2,3 %, debido al comportamiento de la electricidad y los combustibles.

La CEOE prevé un aumento de la inflación en el segundo semestre del año, debido al efecto base que suponen los cambios en el IVA de la electricidad que se dieron el año pasado, y añade que puede verse condicionada, adicionalmente, "por la evolución de los precios de las materias primas en los mercados internacionales, que están sometidos a una elevada incertidumbre".

UGT insiste en que a pesar de la moderación de la inflación en marzo, persiste un contexto de incertidumbre internacional "marcado por la política comercial agresiva de Estados Unidos" y que amenaza la estabilidad del comercio mundial y pone en riesgo la recuperación económica de Europa.

Por ello, el sindicato propone que se refuerce "como nunca" el mercado interior europeo e insiste "en la urgencia de repartir de forma más justa los beneficios económicos", ya que "los márgenes empresariales acumulan ya cuatro años de crecimiento continuado, alcanzando máximos históricos", además de que considera "esencial" que los salarios crezcan con fuerza.

En este mismo sentido, el secretario confederal de Estudios y Formación Sindical de CCOO, Carlos Gutiérrez, ha hecho hincapié en que la guerra comercial desatada por Estados Unidos tensionará los precios.

"La fuerte subida de los aranceles a sus importaciones está generando fuertes incertidumbres y aumento de los riesgos económicos y financieros, que podrían traducirse en una ralentización de la economía, una reducción de los intercambios comerciales y un aumento previsible de los precios", ha dicho Gutiérrez, por lo que "hay que proteger empleos y salarios".

Ha coincidido con UGT en que "los márgenes empresariales siguen en máximos históricos" y en este sentido ha apuntado que ya no hay excusas para no subir salarios o no reducir la jornada laboral", además de que es urgente "facilitar la información detallada del Observatorio de márgenes empresariales a las mesas de negociación de los convenios colectivos". EFECOM