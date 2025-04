Jagoba Arrasate: "Me puedo equivocar, pero no soy ciego"

Palma, 11 abr (EFE).- El entrenador del Mallorca, Jagoba Arrasate, explicó con contundencia sobre la falta de minutos de varios futbolistas que siempre busca hacer un equipo competitivo y, tras dos tercios de liga, se puede "equivocar" pero tampoco es "ciego".

"Más que un reto, quiero hacer un equipo competitivo. En el día a día no hago distinciones, pero sería un ciego si no veo algo evidente tras 30 jornadas y 200 entrenamientos para ver cosas. Me puedo equivocar, pero ciego no soy tampoco", señaló en referencia a la poca presencia de ciertos jugadores.

El equipo arrancó la semana "bajo mínimos" tras la dura derrota ante el Celta de Vigo (1-2) y necesitó "algo de cariño" según el técnico vasco, que asegura ver a la plantilla "preparada" horas antes de enfrentarse a la Real Sociedad.

"Para engancharnos de lleno otra vez a esos puestos necesitamos ganar, no lo hicimos en casa y ahora toca fuera, es un partido vital para nosotros y pensamos en reencontrarnos otra vez", apuntó sobre las opciones europeas de los bermellones.

Arrasate destacó el buen momento de su rival: "La temporada de la Real Sociedad hay que ponerla en contexto. Han estado a nada de jugar la final de Copa del Rey, lo echaron de aquella manera de Europa y han tenido tropecientos partidos, lucharán por entrar por sexta vez en Europa, que no es poco".

El exentrenador blanquiazul volverá a jugar ante el club que le vio debutar como entrenador en la élite: "La Real es un club especial para mí, me he enfrentado varias veces y ya es algo más rutinario, pero ir a Donostia y poder saludar a amigos es bonito, aunque solo pienso en dar una alegría a nuestra gente", confesó.

El cuadro balear no contará con Vedat Muriqi, Manu Morlanes, Takuma Asano y Robert Navarro por lesión, y ha indicado que lo normal sería contar con las mismas bajas de cara a la próxima jornada ante el Leganés. EFE

