Hoy será noticia. Sábado, 12 de abril

EL TIEMPO

Olivier trae hoy precipitaciones generalizadas y abundantes tormentas

Madrid (EFE).- La borrasca Olivier mantendrá hoy la inestabilidad en toda la Península con precipitaciones generalizadas y abundantes tormentas, ocasionalmente acompañadas de granizo, que afectarán en un primer momento al sur peninsular, pero que se extenderán al resto del territorio a lo largo del día.

Las lluvias serán únicamente poco probables en el extremo nordeste, así como en Baleares, donde podrían darse al final de la jornada, según los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Durante la primera mitad del día las mayores intensidades se darán en el sur de la Península, con probabilidad de chubascos fuertes en el entorno del Estrecho y Alborán.

TRÁFICO SEMANA SANTA

Sigue la operación de Semana Santa, en la que se prevé 15,8 millones de viajes

Madrid (EFE).- La Dirección General de Tráfico (DGT) prosigue hoy su operación especial de Semana Santa, en la que prevé más de 15,8 millones de desplazamientos por carretera hasta el día 21, lo que supone un incremento del 2,47 por ciento respecto a 2024.

En la primera fase, que se desarrollará hasta las doce de la noche del domingo, están previstos 4.230.000 desplazamientos, informa la DGT, que recuerda que en la pasada Semana Santa se registraron 24 siniestros mortales en los que fallecieron 27 personas. La operación se extenderá hasta las doce de la noche del lunes día 21, festivo en cinco comunidades autónomas: Cataluña, País Vasco, La Rioja, Comunidad Valenciana y Navarra.

PARTIDOS PODEMOS

Podemos clausura la asamblea que reelegirá como líder a Ione Belarra

Madrid (EFE).- Podemos clausura este sábado su quinta asamblea estatal, que reelegirá como líder a Ione Belarra y aprobará la nueva hoja de ruta del partido para esta etapa, en la que la formación morada se reivindica como la verdadera izquierda transformadora frente al Gobierno de coalición de PSOE y Sumar.

En la segunda y última jornada de la asamblea, celebrada en Madrid, Podemos dará a conocer los resultados de las votaciones de sus inscritos para elegir los órganos y los nuevos documentos que marcarán la hoja de ruta del partido para los próximos cuatro años. Belarra será elegida como secretaria general para un segundo mandato, tras haber sido la única candidata en lograr los avales suficientes para aspirar a este proceso.

PSOE CONGRESOS

El PSOE continúa con sus congresos provinciales

Madrid (EFE).- El PSOE continúa celebrando sus congresos provinciales este sábado con la presencia de la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, en Valencia.

El titular de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, acudirá a Segovia y la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, estará en Burgos.

MÚSICA VINILOS

Iván Ferreiro y Charli XCX en el Record Store Day 2025 para reimpulsar la venta de vinilos

Madrid (EFE).- Después de que el mercado español notificara en 2024 un resbalón inesperado en la venta de vinilos, este sábado vuelve a celebrarse en comercios de todo el país la fiesta del Record Store Day (RSD) para reivindicar este formato con novedades especiales como las de Iván Ferreiro o la británica Charli XCX.

Hasta completar un listado de más de 300 ediciones limitadas puestas a la venta específicamente este sábado, habrá sorpresas de artistas muy consolidados como David Bowie (de quien se publica un doble en directo inédito de 2003), Queen (primeras demos) o las grabaciones póstumas de Marianne Faithfull.

MÚSICA RELIGIOSA

The Tallis Schollars abrirá la 62 edición de la Semana de Música Religiosa de Cuenca

Cuenca (EFE).- El conjunto vocal The Tallis Schollars abre este sábado la 62 edición de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, el cuarto festival de música más antiguo de España y uno de los festivales europeos referentes en música sacra.

Bajo el lema In Via (en el camino), esta edición propone un viaje sonoro a lo largo de los siglos, con 16 conciertos y actividades que se desarrollarán hasta el próximo 20 de abril. El primero de los conciertos es el del conjunto The Tallis Scho llars, una de las agrupaciones referentes en todo el mundo en el ámbito de la polifonía renacentista, ha precisado la organización en una nota de prensa.

