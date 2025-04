El Gobierno niega "polémicas" sobre nuevo centro de ciberseguridad y defiende al Incibe

León, 11 abr (EFE).- El ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha lamentado este viernes que "a veces se montan polémicas" como la de que España va a crear un nuevo centro de ciberseguridad, ya que no se trata de un nuevo centro físico como el Incibe, con sede en León, sino que lo que pretende la ley es establecer una coordinación de los distintos recursos.

Durante su visita a la empresa HP en León, López ha defendido que el Gobierno es "sensible con la importancia del Incibe", que no se verá perjudicado por el nuevo centro de coordinación: "No es un centro físico, no es un edificio con 200 funcionarios, es un una coordinación entre los centros que ya se dedican a la ciberseguridad en nuestro país, entre ellos el Incibe", ha resumido.

López ha destacado que la idea es que todos los centros existentes en España en materia de ciberseguridad, con los ámbitos de Interior por su uso policial, de Defensa con el uso militar y del civil y empresarial, en el que lidera el Incibe, sigan trabajando bajo una "coordinación operativa".EFE

