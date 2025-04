Denuncian la suspensión de las entrevistas para el asilo de 43 solicitantes en Melilla

Melilla, 11 abr (EFE).- Las asociaciones Mec de la Rue (MdLR) y Geum Dodou han denunciado públicamente la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran 43 solicitantes de protección internacional en Melilla, después de que la Policía haya suspendido sin aviso sus entrevistas en la Oficina de Asilo.

Según han informado en declaraciones a EFE este viernes, los solicitantes de asilo afectados son de Mali y de países latinoamericanos y 38 de ellos llevan tiempo en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, pero cinco están en situación de calle, porque no han sido admitidos en este recurso del Ministerio de Inclusión.

Maite Echarte, presidenta de MdLR, ha explicado que esta situación se está dando desde el pasado 4 de abril, hace justo una semana, y supone “privar del derecho a asilo” a estos migrantes, que cuando han acudido a sus citas programadas en los últimos días, se han encontrado con la negativa de la Policía a hacerles sus entrevistas.

Según ha afirmado, nadie ha dado explicaciones, alternativas o soluciones a estos migrantes, que se encuentran en un limbo porque la entrevista es un trámite necesario para seguir adelante con el procedimiento de solicitud de protección internacional.

La situación es especialmente complicada para los cinco que se encuentran en la calle, dos malienses y tres latinoamericanos, que se desplazaron expresamente desde la Península, donde habían solicitado asilo de manera telemática en Melilla, después de haber recibido incluso un recordatorio de su cita por parte de la Policía.

MdLR y Geum Dodou, que han presentado quejas ante el Defensor del Pueblo, creen que se está produciendo una clara vulneración del derecho de asilo.

Por ello, han pedido a las autoridades que hagan la entrevista de asilo a estos migrantes que tenían su cita programada, que acojan en el CETI a quienes están en situación de calle y se esclarezca por qué se han suspendido las entrevistas de protección internacional.

“Se ha creado una situación de indefensión y se ha puesto a estas personas en una mayor situación de riesgo y vulnerabilidad, porque la entrevista da acceso a un derecho blindado y que es una cosa trascendente”, ha afirmado Fernando Moreno, de la ONG Geum Dodou, que también pone el acento en la falta de información y alternativas a estas personas, lo que les genera más incertidumbre.

Algunos de los afectados llevaban desde diciembre esperando su cita de asilo para la entrevista y “no tiene sentido que ahora se les suspenda sin motivación”, explica Moreno, que ha insistido en su llamamiento a la administración para que no levante “más barreras” y a “crecer en humanidad y solidaridad”.

Por su parte, fuentes del Ministerio del Interior han precisado a EFE que “la tramitación de protección internacional en Melilla continúa abierta, reservada para los solicitantes que hayan accedido de manera irregular a la ciudad autónoma”.

Diadie y Mamedy, dos de los cinco migrantes que llevan varios días viviendo en la calle en Melilla por la suspensión de la entrevista, han mostrado a EFE las citas que tenían para esta misma semana y los recordatorios que recibieron poco antes de la Policía Nacional, por lo que viajaron a la ciudad autónoma desde Almería.

Aseguran que nadie les avisó de que en Melilla no les iban a atender y que se iban a encontrar en un laberinto sin salida, pues ahora tampoco pueden regresar a la península.

Solo quieren seguir adelante con su trámite de asilo, después de haber huido de su país, en guerra, donde perdieron a seres queridos y su futuro.

“Pedimos a la Policía que nos diera otra cita y les dijimos que no somos de Melilla ni conocemos a nadie aquí. Nos echaron con un ‘adiós’ y desde entonces estamos en la calle, sin dinero, sin comida y sin poder lavarnos”, explica Mamedy.

Diadie, por su parte, lamenta que no les avisaran antes de viajar a Melilla y que no saben qué van a hacer, porque el poco dinero que tenían lo han gastado en poder alimentarse en los últimos días y ya no les queda nada.

“No es nada fácil, tienen que buscarnos una solución, no podemos quedarnos así”, apunta en la puerta del CETI, donde espera junto a Mamedy, cada uno con una pequeña maleta, que es lo único que tienen, después de haber dormido las últimas noches, con mal tiempo, bajo un puente. EFE

(foto) (vídeo)