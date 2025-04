Buxadé (Vox) ve hipócrita la actitud del PP sobre el lobo y que se atrinchere en Bruselas

Hoznayo (Cantabria), 11 abr (EFE).- El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé ha criticado este viernes la actitud del PP sobre el lobo y ha calificado de "injusto, inmoral e hipócrita" que "se esconda permanentemente y se atrinchere en Bruselas" mientras el sector ganadero y de la caza "no pueden más".

Buxadé se ha manifestado así en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en una jornada en Cantabria sobre el lobo que organiza su partido, con la presencia de su portavoz en el Parlamento cántabro, Leticia Díaz, y representantes de organizaciones ganaderas y de caza.

"Si el lobo no se come al poni" de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no habría habido un cambio en la normativa de protección de esa especie, ha señalado.

"Parece una broma pero es verdad, así funcionan las élites y los burócratas en Bruselas", ha insistido.

En su opinión, todos los problemas de España, incluido el lobo, tienen su origen en la coalición del PP y el PSOE en Bruselas porque, ha añadido, fueron los que aprobaron el decreto del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y "luego el PP gobernó muchos años y no cambió nada".

"Son ellos los responsables de que no se haya procedido a la modificación legal para proteger a nuestro sector ganadero", ha subrayado.

Y ha recordado que el Parlamento de Cantabria ha rechazado esta semana la iniciativa de Vox de una proposición no de ley para pedir que se impulse un plan nacional del lobo, que considere a este animal como especie cinegética en toda España, que no salió adelante tras abstenerse el PP y el PRC y rechazarla el PSOE.

"Tuvo el voto en contra de esos que al parecer dicen que quieren a Cantabria y se llaman regionalistas, y es evidente que no la quieren, de los socialistas y la penosa abstención del PP", ha añadido. EFE

ca/mg/ess

(Foto) (Audio) (Vídeo)