Amar Sylla: "La ida de la final en Miribilla tenemos que ganar sí o sí"

Bilbao, 11 abr (EFE).- Amar Sylla, jugador del Surne Bilbao Basket, considera que el partido de mañana sábado en la pista del MoraBanc Andorra les va a "ayudar a preparar mejor" la final de la Copa Europa FIBA frente al PAOK griego cuyo primer partido, el del miércoles en Miribilla, cree que tienen que "ganar sí o sí".

"Tenemos que darle una alegría a nuestra gente porque ellos también empujaron cuando estábamos en un momento difícil. Tenemos que ganar sí o sí", incidió el pívot senegalés en la rueda de prensa que ofreció en Artxanda antes de emprender viaje al Principado.

Sylla cree que el partido de Andorra no es "una molestia" en el camino hacia la final europea sino que, al contrario, un encuentro con la dificultad añadida de ser fuera de casa les va a ayudar "a entrenar para jugar mejor" frente al equipo de Salónica.

"Estoy muy feliz de jugar esta final, es una vez en la vida y hay que estar contento por haber llegado hasta aquí", incidió un Sylla que ha incrementado notablemente su impacto en el juego del equipo tras las lesiones de Tryggvi Hlinason y Marvin Jones, que reaparecerá en Andorra.

"No me lo esperaba, pero entrenaba también para este momento. Hay que estar siempre 'ready'. Si el momento llega y no estás 'ready' no vas a poder jugar. Un día hablando con el 'coach' me decía que en la vida hay que tener paciencia. Estuve paciente esperando a que llegara mi turno y llegó", reflexionó el jugador africano. EFE

