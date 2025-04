Podemos insta al PSOE a pagar el dinero público que haya malgastado la trama de Koldo y Ábalos

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha emplazado al PSOE a hacerse cargo del dinero público que haya podido malgastar la trama de "corrupción" por la que se investiga al exministro socialista José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García Izaguirre.

En rueda de prensa en el Congreso, Belarra ha subrayado que el 'caso Ábalos' que se investiga en el Tribunal Supremo es "un caso gravísimo de corrupción en el seno del Partido Socialista" y ha recordado que el presidente Pedro Sánchez aún no ha explicado por qué sacó del Gobierno a Ábalos en julio de 2021, cuando era 'número tres' del PSOE. "Todavía no ha aclarado por qué cesó al ministro Ábalos, si era porque sabía algo o no", ha subrayado.

Tras su salida del Ministerio en 2021, Ábalos continuó de diputado del PSOE y se le otorgó una Presidencia de comisión en el Congreso, y después renovó su escaño en las elecciones generales de julio de 2023, también con Presidencia de comisión. Fue pasados varios meses, tras la detención de Koldo García en febrero de 2024, cuando el PSOE expedientó a Ábalos y le expulsó del Grupo Socialista, pasando al Mixto donde hoy continúa.

En ese contexto, Belarra entiende que el PSOE "tendría que hacerse cargo" de los nombramientos de Ábalos y de Koldo y "reparar ese dinero público que nunca tenía que haber salido de las arcas del Estado".