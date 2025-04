Mazón acusa al PSPV de "embarrar" con los mensajes de Argüeso y dice que su gestión "funciona" frente a la del Gobierno

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha acusado al PSPV de "embarrar y seguir jugando con el dolor" de las víctimas de la dana del 29 de octubre a raíz de los mensajes de WhatsApp del que fuera número dos de Emergencias Emilio Argüeso, ha acusado a los socialistas de "no saber ni leer" y ha defendido que su gestión "está funcionando" frente a la del Gobierno de España. Por eso mismo, ha considerado que quien tiene que convocar elecciones es "quien no tiene lo que hay que tener, presupuestos". "Que las convoque Sánchez", ha replicado, en alusión al presidente del Gobierno.

En la sesión de control de este jueves en Les Corts, el jefe del Consell ha defendido que los mensajes de Emilio Argüeso "demuestran" que la Generalitat actuó el 29O en los lugares de los que se tenía información. "Se estaba actuando en el Magro, se estaba actuando en Forata, porque había información. De donde no había información no se pudo actuar porque al mediodía se dijo que el barranco estaba seco, y hasta las siete --de la tarde-- no hubo información", ha replicado.

Para el 'president' de la Generalitat, José Muñoz está "tan desesperado con su relato que se le cae a trozos que ya ha eliminado su capacidad lectora". "Ya no sabe usted ni leer", le ha espetado al socialista, al que ha afeado que haya "vuelto a hacer la misma pregunta de los últimos casi seis meses". "La registró el lunes, ¿y sabe qué se anunció el lunes?", le ha preguntado.

"Mientras usted hacía la misma pregunta de siempre por su desesperación, ayudas de 29 millones de euros para el relevo generacional en nuestra agricultura. El mismo día, el mismo lunes. Ayudas que llevaban cinco años sin convocarse. ¿Sabe cuándo firmamos un protocolo con la región china de Fujian para fomentar inversiones bilaterales que ahora necesitamos para la recuperación? El mismo lunes. ¿Sabe cuándo se alcanzó la cifra récord de personas atendidas en la dependencia? Ese mismo lunes. ¿Sabe cuándo me reuní con empresarios, sindicatos y cámaras para coordinar la respuesta arancelaria a Estados Unidos? Ese mismo lunes", ha enumerado.

En esta misma línea, ha continuado: "¿Cuándo se alcanzó un acuerdo histórico para el agua de l'Albufera? El martes. ¿Sabe desde cuándo está garantizado el tercer turno para dar seguridad a los bomberos forestales y no lo que hicieron ustedes? El martes. Y ayer a los bomberos forestales a los que ustedes abandonaron con el chiringuito ese de la UVE". "Seis realidades en tres días", ha defendido.

Por todo ello, ha reivindicado que la gestión de su Consell "está funcionando" mientras el PSPV "solo quiere hablar de lo mismo". "Y no sabe ni leer las cosas porque quiere embarrar y seguir jugando con el dolor", ha reprochado al portavoz socialista.

Además, ha recalcado que la Generalitat hasta el momento ha movilizado ya 2.290 millones para la reconstrucción y la recuperación, "sin parar", mientras que el Gobierno de España, "con doce veces más presupuesto, un 13% de ayudas". "Nosotros, con la peor financiación que su partido nos niega, vamos ya por el 50% de las ayudas pagadas. Así es como estamos", ha sostenido.

ARGÜESO "TIRÓ DE LA MANTA"

Por su parte, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha pedido de nuevo a Mazón que dimita y convoque elecciones después de que el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, "tiró de la manta", si quedaba aún "algún resquicio de duda", en el informe pericial que su letrado ha incorporado al juzgado que investiga la gestión de la dana que recoge los mensajes que intercambió el día de la riada con distintas autoridades.

"Todos los valencianos sabemos que su carrera política está acabada y, honestamente, creo que usted también lo sabe", ha remarcado Muñoz, para quien Argüeso ha dejado a la "mentira" de Mazón "absolutamente desnuda". "Desde el 29 de octubre ha ido mintiendo a los valencianos, ha dicho que nadie le avisó, que no sabía absolutamente nada, que la Aemet no le dijo nada, que la Confederación tampoco, que la Delegación de Gobierno no se puso en contacto con ustedes, que nadie les dijo nada", ha enumerado.

Y ha continuado: "Pero ayer sabemos que el ex secretario autonómico de Emergencias a las 14.44 horas le envió un mensaje a su vicepresidenta --Susana Camarero-- y le dijo que los barrancos estaban a punto de colapsar. Y la vicepresidenta dijo: 'Jope, si necesitas algo, nos dices'".

Asimismo, ha añadido que a esa hora el jefe de Gabinete del 'president', "mientras los barrancos estaban a punto de colapsar, no estaba preocupado por los valencianos, sino de cómo llegar de València a Xàtiva para asuntos personales porque no aparece nada en la agenda pública". "A las 14.44, mientras los barrancos estaban a punto de colapsar, usted estaba comiendo en El Ventorro como presidente del PP entregando la televisión pública a una periodista afín suya", ha incidido.

Dicho esto, ha censurado que la alerta móvil "llegó a las 20.11 horas" mientras Argüeso "le dijo a las 14.44 que el barranco estaba a punto de colapsar". "Llegó al Cecopi seis horas y 44 minutos después de ese mensaje. Qué vergüenza", le ha reprochado al jefe del Consell.

LA "VERDADERA CARA" DE MAZÓN

Muñoz ha considerado que, con su respuesta, "el presidente dicharachero del TikTok ha enseñado su verdadera cara", la de "desesperado", y ha afeado a Carlos Mazón que "se ría". "Mañana se reirá más cuando declare Salomé Pradas, mañana se reirá más. Se le congelará la sonrisa", le ha avisado.

Así, ha denunciado que el 'president' de la Generalitat, con la intención de "aferrarse al cargo", está "dispuesto a venderle sus principios a la extrema derecha". "¿Y por qué se aferra? Para mantener el aforamiento judicial, ¿verdad?", le ha interpelado. Seguidamente, ha considerado que también lo hace "porque quiere garantizarse el sueldo vitalicio en el Consejo Jurídico Consultivo y necesita llegar a dos años".

Pese a ello, ha avisado de que Carlos Mazón "tiene plan B" con los "tres millones de euros que ha dado a su hermano Carlos Baño para la Cámara de Comercio" de Alicante. "No es un problema de sindicatos y empresarios, es un problema de empresarios y amigos de Mazón y empresarios y sindicatos que no son amigos de Mazón", ha incidido.

"DEJE DE VENTORREAR"

Además, ha señalado que en el "negocio de la reconstrucción hay mucho dinerito, y por eso Vox también quiere participar, porque son iguales en el negocio y lo que quieren es lucrarse de la reconstrucción con empresas vinculadas a la Gürtel". Y ha acusado al jefe del Consell de "echar la culpa a los alcaldes, a los que les responsabiliza de no estar cuando usted estaba en El Ventorno comiendo". "Deje de ventorrear, señor Mazón, y asuma responsabilidades, como le piden las víctimas", le ha exigido.

También ha instado al dirigente autonómico a "pedir perdón a las víctimas --de la dana-- desde aquí" y le ha afeado los aplausos que le dedicaron ayer "los militantes de Moncada" en el Palau de la Generalitat. "Le decían que se jodan. ¿Que se jodan quién? Las víctimas. Eso es lo que decían, que se jodan las víctimas", ha censurado.

Y ha animado a Mazón a declarar "voluntariamente" en el juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana y a dimitir: "No lo digo yo, lo piden las víctimas. Por eso, hágale caso a las víctimas. Y aparte, convoque elecciones, porque la degradación institucional que estamos viviendo es indigna, lamentable y desconocida. Y la única manera en democracia de limpiar eso es yendo a las urnas".