Los discos de la semana: La juventud descarada de Bb trickz ante el intimismo de Bon Iver

Madrid, 10 abr (EFE).- La cada vez más pujante Bb trickz, uno de los valores españoles más destacados de la actual escena urbana, regresa con un nuevo EP en una semana de lanzamientos discográficos en la que también regresan Hombres G acompañados de muchos amigos y, desde una sensibildad mucho más intimista, el estadounidense Bon Iver.

Con una proyección cada vez más internacional que la llevó por ejemplo a colaborar recientemente con Charli XCX, entre otros, la artista catalana entrega ocho nuevas canciones en las que salta sin problemas entre el pop, el afrotrap, el New York jerk o el club.

Con solo cuatro álbumes de estudio en 18 años de carrera discográfica, cada lanzamiento del estadounidense Justin Vernon constituye un pequeño hito. Seis años después de 'i,i' lanza esta "historia de amor ambientada con música pop exuberante y radiante" en la que su autor exhibe dos personalidades en sus canciones.

El famoso cuarteto sigue con las celebraciones por sus 40 años de trayectoria con este álbum en el que versionan los grandes éxitos de su carrera junto a estrellas de este y del otro lado del Atlántico, como Morat, Carín León, Beret o Álvaro de Luna, entre otros.

Una supervillana feminista como protagonista que canta sobre apalizar hombres, recuperar las fiestas mayores o ser mujer alfa. Se trata del proyecto personal de Carla Moreno, quien fuera cincuenta por ciento del dúo Las Bistecs y, como tal, coautora de éxitos del 'subnopop' como 'Señoras bien. señoras fetén' e 'Historia del arte'.

La que fuera una de las bandas más divertidas del rock alternativo, especialmente por sus icónicos videoclips, regresa diez años después de su último trabajo con, en palabras de su vocalista, Damian Kulash, "una especie de resumen de todas las fases que han atravesado".

El dúo noruego de música electrónica recoge material inédito como 'The R' y reinterpretaciones en el estudio de su música clásica con el propósito de "capturar la esencia" de las sesiones en vivo que celebraron bajo el nombre de este disco, lo que incluye su aclamado 'Do It Again' junto a la estrella sueca Robyn.

El noveno disco ya de esta agrupación estadounidense de rock progresivo con origen en El Paso (Texas) se presenta como una profundización en sus raíces bajo títulos tan exóticos como 'Reina tormenta' o 'Mito de los trece cielos'. EFE