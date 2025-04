La expareja de Koldo García se acoge a su derecho a no declarar en la comisión del Senado por estar investigada

La expareja de Koldo García, Patricia U., se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones de la 'trama Koldo' alegando su condición de investigada en el procedimiento judicial.

"Tal y como he comunicado previamente a través de mi abogada, me acojo a mi derecho a no declarar, ya que los hechos que se investigan en esta comisión son idénticos a los que se están investigando en un procedimiento judicial en el que estoy siendo investigada", ha señalado Patricia U. al inicio de la comisión de investigación.

Y es que la expareja de Koldo García ha comparecido ante la comisión de investigación del Senado con un pañuelo cubriéndole la cabeza y unas gafas de sol, algo que ha provocado que el presidente de la comisión, Eloy Suárez, haya suspendido por diez minutos la sesión para comprobar la identidad de la compareciente.

Al inicio de la comparecencia, la senadora de UPN, María del Mar Caballero, ha consultado a la Mesa de la comisión de investigación si se trataba realmente de Patricia U.: "Porque me sorprende que se pueda comparecer disfrazado o tapado de manera que no se pueda saber quién es la persona que comparezca".

Ante esto, Eloy Suárez ha accedido a suspender la sesión para que la letrada de la comisión consultara una cuestión. Cuando se ha reanudado, el presidente ha señalado que Patricia U. ha sido identificada cuando ha entrado al Senado: "Tenemos que creernos que es ella".

"Yo discrepo de que se pueda comparecer de estas maneras en una comisión que está recogida en la Constitución Española como una comisión de investigación con carácter público. El DNI se puede dar al entrar, pero independientemente de eso, así no se puede presentar uno en ningún acto de este tipo", ha denunciado la senadora de UPN.

DESPUÉS DE VARIOS INTENTOS

Esta comparecencia se produce de varios aplazamientos, que llevaron incluso a Patricia U. a personarse hace un mes en el Senado para asistir a la comisión de investigación, aunque la citación se suspendió después de que la mayoría absoluta del PP decidiera aplazar la misma para volver a citarla mediante edicto para este jueves.

Previamente, la abogada de la expareja de Koldo había remitido otro correo al Senado en el que informaba de que, a pesar de que su cliente "no ha sido notificada" para comparecer en la comisión, decidía comparecer voluntariamente el día y hora comunicado en la misiva dirigida" a la letrada, "a fin de evitar especulaciones varias sobre su intención o no de eludir" la comparecencia.

En ese 'email', al que también tuvo acceso Europa Press, la abogada recalcaba que había conseguido hablar con su cliente y, "a pesar de que no ha sido notificada para comparecer", le había hecho llegar la carta dirigida a ella. Además, matizaba que no alcanzan a entender "por qué a pesar de que se ha anunciado la citada comparecencia en los medios de comunicación" no le habían notificado en su domicilio.

Tras anunciar que estaba dispuesta a ir ese viernes, la abogada adelantaba que su cliente "en ningún caso podrá contestar" a las preguntas de los senadores, "ya que los hechos están siendo investigados en sede judicial, teniendo ella actualmente la consideración de persona investigada". "En caso contrario se podrían vulnerar gravemente los derechos de defensa que se le reconocen legalmente", añadía.

Además, la letrada explicaba que conforme al artículo 75.3 del Reglamento del Senado, y en atención de su comparecencia voluntaria a pesar de no haber sido citada conforme a los requisitos legales, solicitaba "que la misma se celebre a puerta cerrada para evitar los perjuicios que a la imagen le está ocasionando todo este asunto".

Estos correos electrónicos trascendían después de que se conociera que el PP haría uso de su mayoría absoluta para citarla mediante edicto a la comisión de investigación del 'caso Koldo'.

El PP la acusó de llevar a cabo "varias tácticas dilatorias y de distracción" durante las últimas semanas. Y avisaba de que "si de verdad quería haber acudido, lo que tenía que haber hecho o su abogada era dar la dirección de correo electrónico o de correo postal donde mandar la segunda notificación para que acudiera a la comisión".