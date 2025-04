El PP afirma que negociará con el Gobierno el plan contra aranceles hasta el último minuto

Madrid, 10 abr (EFE).- La vicesecretaria de Educación y Salud del PP, Ester Muñoz, ha afirmado este jueves que su partido negociará "hasta el último minuto" con el Gobierno el plan para mitigar los efectos de los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Nosotros vamos a intentar hasta el último minuto, por el interés de los españoles, que el Gobierno reaccione bien ante esta crisis", ha apuntado en una rueda de prensa en el Congreso.

El partido de Alberto Núñez Feijóo lo va a intentar, ha agregado, pese a que "la naturaleza del Partido Socialista y del Gobierno es la que es, y siempre es la de traicionar y la de mentir", ha añadido.

Aún así, ha precisado, "que no esperen un cheque en blanco" y que no esperen que el PP se someta "a esos chantajes que ellos están siempre dispuestos a hacer con respecto a Junts".

"Estamos en plena crisis económica internacional y eso no puede hacer que el PP deje de lado los intereses de los españoles. No seríamos un buen partido si nosotros obviáramos nuestra responsabilidad", ha añadido.

Hasta ahora, ha afirmado, lo que han visto es que el Gobierno "no se mueve de su de su sitio", "no han acometido" las propuestas de los populares y "no quieren hacer nada de lo que el Partido Popular le ha propuesto para ayudar a todos los sectores".

Las declaraciones de Muñoz llegan un día después de que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, compareciera en el Congreso durante casi cuatro horas para explicar los detalles de este plan y pedir el apoyo de la Cámara. Cuerpo está siendo el encargado de negociar el apoyo del PP con el vicesecretario de Economía del partido, Juan Bravo.

En una rueda de prensa en Bruselas, Feijóo afirmó el miércoles que, aunque su partido está dispuesto a negociar con el Gobierno, ayer estaba "más alejado" que el día anterior de un posible acuerdo para aprobar el real decreto. EFE