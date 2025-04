Casimiro: "El Girona está mucho más trabajado con Moncho Fernández"

Lugo, 10 abr (EFE).- Luis Casimiro, entrenador del Río Breogán, destacó este jueves la reacción que ha tenido el Básquet Girona, rival de su equipo este sábado, desde la llegada de Moncho Fernández a su banquillo.

“Creo que el equipo reaccionó muy bien, se ve que es un equipo que está mucho más trabajado en todas las situaciones, tanto estrategias de ataque como defensivas. Yo creo que todo el mundo ahora mismo sabe a lo que está jugando, lo que hace en cada momento. Es un equipo mucho más organizado, con mucha más energía. Y eso es trabajo de Moncho”, afirmó en rueda de prensa.

Casimiro apuntó que el Girona se encuentra en estos momentos en una situación clasificatoria “más tranquila” que cuando visitó el Pazo Provincial de Lugo en el debut del técnico santiagués.

Pese a ello, subrayó que el Girona tiene “más necesidades” que su equipo porque no tiene asegurada su permanencia en la liga Endesa, por eso confía en que sus jugadores sean capaces de jugar con esa “presión” del rival.

“Moncho ha establecido muy bien los roles, tiene claro qué minutos tiene que jugar cada jugador. Pero nosotros también hemos crecido”, manifestó Casimiro, que espera una “exigente” batalla en Fontajau.

El veterano entrenador espera que sus jugadores afronten este partido “con otra mentalidad” diferente a la que tuvieron el pasado fin de semana en Lérida, donde firmaron, puntualizó, “el peor cuarto” desde que asumió la dirección del equipo.

“Es un cuarto que no nos podemos permitir jugar, yo no he identificado al equipo ni en ataque ni en defensa”, criticó el preparador del Breogán, que lamentó que su equipo se “dejara ir” en el último asalto.

El técnico breoganista reveló que la semana ha estado marcada por varios “percances físicos”, aunque él confía en contar con todos los jugadores excepto el base estadounidense Charlie Moore, que sigue recuperándose de su grave lesión de rodilla.

“La recuperación de Charlie va más lenta de lo esperado, no está acortando los plazos. En estos momentos está en manos de los fisios, está en ese periodo de readaptación”, indicó Casimiro, quien tiene claro que su equipo debe “aprender a jugar” sin el estadounidense Darrun Hilliard, al que la dirección deportiva, avanzó, ya está buscando un sustituto en el mercado. EFE

dmg/ism