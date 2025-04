Carla Simón ante Cannes: Es una muy buena noticia para nuestro cine competir con Laxe

Madrid, 10 abr (EFE).- La guionista y directora catalana Carla Simón, que competirá por la Palma de Oro de la 78 edición del Festival de Cannes con el director gallego Oliver Laxe, se ha alegrado "muchísimo" de que dos españoles opten a la Palma de Oro porque es una "muy buena noticia para nuestro cine".

"Es como sentir que están claramente pasando cosas, y me alegra muchísimo compartir eso con Oliver (con la película 'Sirat') y sentir que no son casos aislados, sino que realmente últimamente nuestro cine está viajando mogollón", ha comentado en declaraciones a los la directora, derrochando alegría con la productora María Zamora.

Las dos se enteraron a ultima hora de la noche de este miércoles de que su película 'Romería' había sido seleccionada. "Significa que estás entre los grandes. Te da un subidón estar con cineastas en el festival más importante. Es una alegría inmensa", ha comentado Zamora, quien no ha ocultado que Cannes era "un objetivo", pero que eran conscientes de lo difícil que era.

La noticia la conocieron sobre las diez y media de la noche de este jueves, en casa de Simón, quien dudaba de la información por el hecho de recibir la llamada tan tarde. Hasta que este viernes ya ha entrado el correo oficial, aunque ella, según ha contado Zamora entre risas, seguía sin creérselo porque "no ponía competición".

Pero tuvieron en la noche del jueves una señal de lo que podía ocurrir, según cuentan. Estaban juntas en casa de la directora y su hijo estaba escuchando una pieza llamada 'El carnaval de los animales', música clásica. De repente, María la miró como si Carla se hubiera vuelto loca. Era la música que ponen antes de las películas en Cannes, cuando sale la escalera.

"Es una tontería", dice Simón, quien no obstante remarca que para ellas sí existen las señales.

Con 'Romería', con el que Simón continúa explorando su pasado, cierra la trilogía sobre la historia de su familia, precedida por 'Verano 1993' (2017) y 'Alacarràs' (2022), con la que ganó el Oso de Oro en la Berlinale.

La pregunta es qué tiene 'Romería' que la distingue de las anteriores: Simón admite que tiene "muchos riesgos", pero que han llegado "a buen puerto". Tiene, en su opinión, "algo del tono de las otras pelis, porque al final -asegura- somos la misma persona toda la vida", pero también "algo como a nivel de estructura narrativa", que para ella "era un reto muy grande".

Esos riesgos de los que habla, los pusieron "muy encima de la mesa" después de ganar el Oso de Oro, porque según Zamora era el momento de hacerlo. "Abandona un poco ese tono sobrenaturalista de sus otras películas y eso la hace muy mágica en mi opinión", añade Zamora al referirse al cine de Simón.

Una película, 'Romería', en la que han cambiado de dirección de fotografía porque, según argumentan, el rodaje era más técnico que en otras ocasiones.

"No podré nunca hacer algo que no sienta. Hemos tenido dilemas de ese tipo de quitamos esto, lo otro... Hay algo de que si yo no estoy convencida o siento, estoy traicionando algunas ideas que había tenido ahí. No me siento cómoda y no puedo cerrar la película", comenta Simón, satisfecha de haber llegado a este momento siguiendo este patrón.

