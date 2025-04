Alex Aranburu prefiere ganar otra etapa a mejorar en la general

Markina-Xemein (Bizkaia), 10 abr (EFE).- El campeón de España, Alex Aranburu, ganador de la tercera etapa después de ser inicialmente descalificado y después recalificado, prefiere ganar otra etapa a mejorar en la clasificación general de la Itzulia 2025, en la que es séptimo a 1.37 del líder, el portugués Joao Almeida (UAE).

"Prefiero otra victoria de etapa", dijo el guipuzcoano, que buscó ese segundo triunfo en la etapa de hoy con final en Markina-Xemein, donde fue quinto en la llegada después de tratar de acercarse en el tramo final al ciclista portugués que ganó la etapa y se pudo líder tras un ataque en el durísimo puerto de Izua (1ª), a 11 kilómetros de meta.

A pesar de no haber podido rematar, Aranburu ha acabado "muy contento" de haberse visto entre los mejores en una jornada tan dura. "No pensaba que iba estar donde he estado", se congratuló.

Respecto a la etapa de hoy, en la que "se ha ido a tope", para el de Ezkio-Itsaso, "aunque el recorrido no era tan duro, ha sido como la de ayer", en la que se impuso en solitario tras un desarrollo muy parecido al de hoy. EFE