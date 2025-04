Manu Sánchez (Alavés): "Ya hemos ganado a equipos grandes"

Vitoria, 9 abr (EFE).- El jugador del Deportivo Alavés, Manu Sánchez, avisó este miércoles antes de la visita del Real Madrid que ya han ganado “a equipos grandes” y les han quitado puntos.

El lateral zurdo del equipo vitoriano explicó en una rueda de prensa que están “mentalizados, con muchas ganas de hacer buenos partidos” en esta fase final de la temporada.

Advirtió de que los blancos, al llevar dos derrotas consecutivas “querrán limpiar su imagen y hacer un gran partido”. Sin embargo, el defensa se mostró sereno, porque compitieron en el partido de ida y los madridistas “terminaron pidiendo la hora”.

Manu Sánchez afirmó que se tienen que hacer “fuertes en ‘Mendizorroza’” y vigilar “la salida de balón y los contragolpes” del conjunto de Carlo Ancelotti.

Reconoció que jugar contra el Real Madrid “es una motivación”, pero matizó que “ahora todos los partidos son finales”.

El Alavés llega después de sumar su segundo partido sin goles encajados de la ‘era Coudet’, pero Manu Sánchez expresó que aunque les marquen goles no significa que defiendan mal. “Estamos todos enfocados en eso desde el delantero hasta el portero”, expuso y argumentó que para mantener el nivel “hay que trabajar y correr mucho”.

Consciente de que tienen partidos “complicados contra equipos de la zona alta de la tabla”, se mostró confiado. “Somos un equipo bastante complicado y muy intenso", apuntó sobre las cualidades del equipo babazorro.

Respecto a la clasificación, Manu Sánchez prefiere centrarse en ellos mismos y no en los rivales. “Dependemos de nosotros mismos”, subrayó el futbolista. “Si nosotros conseguimos sacar victorias y buenos resultados, pues el trabajo será más fácil”, afirmó.

Preguntado por el nivel que ha alcanzado, el defensa no le dio importancia y se centró más en lo colectivo. “Cuando el equipo no va tan bien, la versión de los jugadores no es tan buena y ahora que estamos mejor, cada uno destaca un poco más”, reflexionó, al tiempo que prometió que intentará dar el nivel mostrado en los últimos partidos. EFE

