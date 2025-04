Lax'n'Busto, Ainhoa Arteta y El Drogas encabezan el Festival Internacional de Cambrils

Cambrils (Tarragona), 9 abr (EFE).- Nil Moliner, Lax'n'Busto, Ainhoa Arteta y El Drogas encabezan el cartel del 50° Festival Internacional de Música de Cambrils (FIMC), que se celebrará entre el 30 de julio y el 10 de agosto, ha informado la organización este miércoles en rueda de prensa.

La programación la completan This is Michael (tributo a Michael Jackson), The Amy Whinehouse Band (grupo que acompañaba a la artista británica de soul), Maria del Mar Bonet, Queralt Lahoz, Chicuelo y Marco Mezquida, Laura Simó y Francesc Capella, Quintet Montsant, LaDinamo y la Coral Verge del Cami, que interpretará 'Carmina Burana' con más de 100 personas sobre el escenario.

"Habrá trece conciertos en doce días , con un cartel paritario y estilos diversos, como canción de autor, pop, soul, rock, jazz, flamenco o música de cámara", ha explicado el director artístico del FIMC, Isaac Albesa.

Los platos fuertes serán Nil Moliner (7 de agosto); El Drogas, que repasará su trayectoria con Barricada y en solitario (8 de agosto); Ainhoa Arteta, que estará acompañada por Javier Carmena (9 de agosto); o Lax'n'Busto, que cerrará el certamen el 10 de agosto con su formación original, liderada por Pemi Rovira.

El festival se celebrará en cuatro espacios del municipio: Parc del Pinaret, Parc del Pescador, Torre del Llimó y el puerto. Además, contará con un espacio 'village' con camionetas con comida preparada y actuaciones previas a los conciertos o sesiones de DJ.

"Este evento es uno los escaparates culturales y turísticos más importantes de Cambrils", ha destacado su alcalde, Oliver Klein.

El festival está organizado por la productora RGB, con la colaboración del Ayuntamiento de Cambrils, la Diputación de Tarragona y la Generalitat de Cataluña. EFE

